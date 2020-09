No pudo ser para “Nosotros nunca moriremos”, la “Concha de Oro en San Sebastián fue para ‘Beginning’

Estación Plus Crespo

La debutante georgiana Dea Kulumbegashvili ha hecho historia en el Festival de San Sebastián al lograr cuatro de los principales premios: Concha de Oro a la mejor película, mejor directora, mejor guion (todas ellas, firmadas por ella) y mejor actriz para su protagonista, Ia Sukhitashvili.

Argentina buscó la Concha de Oro con un drama rural sobre el duelo

El duelo y la pérdida de la inocencia en un contexto rural son el hilo conductor de "Nosotros nunca moriremos", el tercer largometraje de Eduardo Crespo y única producción latinoamericana que compitió por la Concha de Oro del 68 Festival de Cine de San Sebastián (España).

Crespo (nacido en la ciudad de Crespo, 1983), lleva años asentado en Buenos Aires, volvió a su pueblo de origen para rodar esta película que en cierta manera es una prolongación, en el terreno de la ficción, de su anterior trabajo, el documental "Crespo".

"Quise hacer un documental sobre mi pueblo con mi padre, pero él falleció y se acabó convirtiendo en una película muy personal sobre el duelo. Tenía ganas de llevarlo a la ficción con más reposo y distancia", ha explicado el director a Efe.

A su juicio, en los pueblos el duelo se vive de un modo diferente, el exceso de palabras se sustituye por "gestos, esperas, silencios, tiempos muertos", aspectos en los que le interesaba indagar.

"Uno va siempre detrás de la zanahoria con esa idea de narrar y no aburrir, pero esta película la hice con una libertad absoluta, sin importarme la forma, creo que tiene una forma particular por eso, no hay ataduras ni referencias", subrayó.