Por segunda semana COES provincial clasificó a Crespo en "zona con transmisión local con predominio de conglomerados”

Según el informe al que accedió Estación Plus Crespo las localidades de Crespo, Diamante, Ramírez, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Concordia, se encuentran dentro de la Zona 3, que corresponde a la denominada "Zona con transmisión local con predominio de conglomerados y casos confirmados de posible transmisión comunitaria".

Esta categoría incluye a las comunidades donde "se han detectado uno o varios conglomerados, relacionados o no, con casos confirmados en los últimos 7 días, que no presentan nexo epidemiológico definido. Casos aislados de posible transmisión comunitaria. Más de dos conglomerados de casos no relacionados".

De acuerdo al informe Paraná y Gualeguaychú se mantienen como zonas con transmisión comunitaria sostenida.

Estas otras 23 localidades integran otro grupo que es el de “Zonas con casos esporádicos o transmisión local por conglomerados/brotes controlados”