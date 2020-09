Comparsas de Concordia piden que se cancele el carnaval 2021

Tres de las cuatro comparsas que animan el Carnaval de Concordia enviaron una nota firmada ayer al Ente coordinador para no presentarse en la edición 2021, debido a que los tiempos de preparación no están dentro de los establecidos, además que se debe imponer la salud ante cualquier otro interés.

La semana pasada el propio intendente, Alfredo Francolini, manifestó que dos de los eventos multitudinarios de la ciudad en el inicio del próximo año sería muy difícil que se lleven a cabo. Ellos son el Maratón de Reyes y los carnavales. Tras un encuentro virtual que mantuvieron los presidentes de las comparsas Bella Samba, Imperio y Ráfaga, determinaron que no están dadas las condiciones para que el evento popular se realice durante enero y febrero. Cabe destacar que no está dentro de la petición promovida la última campeona, Emperatriz.

La determinación se debe a “la situación sanitaria que está atravesando nuestro país y ciudad en particular y a la falta de tiempo para confeccionar los elementos de cada rubro, tareas que también se vieron afectadas por la imposibilidad de generar fondos ya que muchas de sus actividades se vieron interrumpidas por los protocolos de prevención”.

En la carta también expresaron: “Se presentarán otras alternativas como una puesta en escena con trajes de años anteriores y sin las especificaciones del reglamento de competencia, ello supondría un golpe para la imagen de nuestro carnaval, que se destaca por su atractivo y calidad”. Afirmaron: “En función de lo dicho anteriormente y dada la situación de total incertidumbre en la que nos encontramos los concordienses, tomamos la delicada decisión de no presentar nuestras comparsas en los desfiles de la edición Carnaval Concordia 2021”

Victoria Duimovich es presidenta de la comparsa Ráfaga y sobre la reunión contó a UNO: “Está todo muy difícil, los integrantes tienen dudas de anotarse, con esto de que cada vez hay más casos y está peligroso. Los trajes son muy costosos, por lo que ya no hay tiempo de que los integrantes puedan costearse los mismos”. Además destacó que el armado de los carros o carrozas llevan un tiempo determinado. “Nos juntamos con Leo Contavalle (presidente Bella Samba), con Christian Timón (presidente de Imperio) y estamos todos en la misma situación, también respetando lo que está pasando. Hay gente que se quedó sin trabajo, y no va a poder estar en el carnaval, en fin, está fea la situación”, expresó.

Chiki expresó también: “Ante la imposibilidad de reuniones, no pudimos juntarnos a generar nada, ya sea organizar eventos, bailes para recaudar y cubrir gastos porque con el premio que se gana no alcanza. Pensábamos que para septiembre todo esto se iba a acomodar, pero los casos de Covid siguen y el peligro está entre nosotros. Preferimos cuidar a nuestros integrantes”. Con una situación similar entre las tres comparsas, la referente de la comparsa de La Bianca destacó la labor que se lleva adelante una vez que termina una edición del carnaval, pensando en la siguiente: “Acá se trabaja todo el año. Para esta altura del año tendríamos que estar grabando la canción, empezando con la decoración de los carros. Ahora no se puede ensayar, los chicos de la batería tampoco pueden reunirse más de 10. Eso nos amarga, porque para salir a último momento y mostrar una realidad que no es el Carnaval de Concordia, preferimos no salir”.

Decisión

Duimovich también indicó que mantuvieron una reunión con el intendente Francolini, quien les señaló que sería muy difícil llevar a cabo la fiesta que año a año reúne a una multitud en las gradas. “En el encuentro nos dijo que lo mejor es suspender porque está todo muy difícil. Está muy de acuerdo con tomar la misma decisión que se dio en Monte Caseros, Corrientes, Río de Janeiro”, dijo.

También dio una referencia de costos de los trajes, además de que los integrantes necesitan de varios meses para costearse sus propios elementos. “Una reina está gastando 100.000 pesos, una figura un poquito menos, un traje de un ala donde van todas igualitas ronda los 30.000 o 40.000 pesos más las plumas. El carnaval es lindo, pero costoso. Nosotros para mayo o junio arrancamos con los trajes para que se llegue bien con todos los gastos”, precisó. En cuanto a los elementos para la elaboración de los trajes se consiguen a cuentagotas: “La batería necesita de unas telas especiales en Buenos Aires, pero está todo cerrado y no podemos pedirlo porque no están trabajando. En fin, no llegamos con el vestuario para todos los integrantes”.

Tras la carta entregada al Ente de Carnaval con la firma de las tres agrupaciones, se espera una pronta respuesta. “Nos vamos a estar juntando para confirmar que no vamos a salir esta próxima edición. Estamos tristes porque se necesita trabajar todo el año para salir bien, pero a esta altura sería solo para cumplir”, finalizó.