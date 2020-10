En Crespo ya se pueden hacer los test rápidos de detección de Covid-19

Estación Plus Crespo

El servicio se brinda en forma particular en el Laboratorio LEBE de Crespo. Su propietaria, la Dra. Paula Pérez, indicó a FM Estación Plus Crespo “Esto es un servicio para quienes necesitan un test rápido y tienen la oportunidad de hacerlo en forma privada, a un 50 por ciento o menos de lo que cuesta una PCR”.

La profesional explicó “Covid es un virus que cuando uno recién se contagia se replica muy rápido en nariz, faringe y en la boca, entonces eso es lo que se hisopa habitualmente. Desde un principio se envió a epidemiología y allí hacen el método de PCR, que la detección del virus directamente por el ARN viral. ¿Que nos estaba pasando con esto? Que está demorando porque tienen muchísima demanda, y está demorando entre 4 a 6 días, en algunos casos hasta 7 días para informar el resultado, entonces como algunas personas se querían hisopar y tener más rápido resultado, empezamos a enviarlos a Santa Fe, a un laboratorio que nos hace la PCR y allí tenían una demora de 48 horas, eso acortó un poco el tiempo”.

“Hace poco la OMS informó sobre este test rápido que detecta el virus en garganta y nasofaringe, y con la ventaja que lo podes tener en una hora más o menos. Así que decidimos implementarlo y es una cosa muy importante, porque te permite sacarte la duda cuando tenés una mínima cantidad de síntomas. Tengan en cuenta que para mandar a epidemiología un hisopado tenés que completar los criterios de inclusión que te piden, y que son tener cierta cantidad de fiebre, y otros síntomas. Acá uno se lo puede hacer en forma particular, sacarte las dudas y te permite aislarte prontamente, poder parar esta cadena de contagio”.

La profesional explicó “Lo que pasa es que si tenes algún síntoma, vas a la guardia del hospital o la clínica y te decían que es baja fiebre o un poquito de tos, te mandaban a tu casa con un paracetamol y cuando uno está bien, a los dos o tres días sale, hace vida normal y lo que hace eso, es que uno siga contagiando, porque el virus permanece en mesofaringe por lo menos 7 a 10 días. Entonces esto nos permite saber rápido y frenar el contagio. Cuanto más hisopados haya, mayor información tendremos y más rápido se puede actuar para detener el contagio”.

Pérez advirtió “Obviamente, esto es un servicio que el laboratorio brinda en forma particular, y es un servicio que tiene costo, a diferencia del otro hisopado que hace salud pública y que es gratuito. Nuestro laboratorio también hace los hisopados para salud pública, que son un servicio gratuito del Estado. Nosotros tomamos la muestra y lo enviamos a la provincia con todos los criterios de inclusión.

"Esto es otro tipo de servicio para quienes necesitan un test rápido y tienen la oportunidad de hacerlo en forma privada a un 50 por ciento o menos de lo que cuesta una PCR. Un PCR puede costar entre 6 y 8 mil pesos, pero este test cuesta a la mitad o menos”.

“Es un test que tiene una especificidad del 99 %. O sea, si te da positivo, estamos seguro con 99 % de certeza que es Covid, y la sensibilidad del 93 % con respecto a la PCR”.

Al ser consultada si este test es aceptado en otras provincias la profesional explicó “No lo sé. En realidad depende de cada provincia, depende en muchos lugares. Acá por ejemplo, para ingresar en las empresas a trabajar los hemos hecho los aceptan. Eso habrá que ir viéndolo cada caso particular, cada provincia, si lo acepta o no. Yo tuve dos personas que sí viajaron y se lo aceptaron, pero supongo que eso depende de cada lugar. En realidad todos sabemos que no hay un único criterio, porque depende muchas veces del funcionario que lo exija”.

“Quiero explicar algo que me parece que es importante para después poder evaluar los resultados. Cuando nosotros nos contagiamos, la replicación del virus en oro faringe es muy alta al principio del contagio y a partir de los 7 a 10 días ya tenés poca cantidad de virus. Hay veces que pasando los diez días hasta las PCR pueden llegar a dar negativas y en realidad si tuviste Covid. Entonces es muy importante tener en cuenta que este test es muy sensible, los primeros días de los síntomas. Ya pasados 7 a 10 días, deberíamos tener otra herramienta, como por ejemplo los anticuerpos, pero la sensibilidad es muy buena en la primera semana de los síntomas.

¿Hay gente que tiene el virus y no lo sabe?

Sí, sí. Existe gente que tiene muy poquitos síntomas y no le da importancia. Presentan un leve dolor en el cuerpo, que te parece que es porque hiciste algún esfuerzo. Pero si, si hay que tiene el virus y no lo sabe.

¿Tienen casos de gente que llega a hacerse el test sin saber que son positivos?

Sí, sí, por supuesto. Ayer (por el miércoles 30/9/2020) hisopamos 20 personas, y 5 de ellas dieron positivo.

¿Una vez que ese test da positivo, cómo es el procedimiento?

Nosotros lo informamos a la Municipalidad de Crespo. Ellos están al tanto porque van llevando el registro de la cantidad de casos positivos y también se informan cifras al sistema de salud de Argentina. Para que quede registro en el sistema que tiene el estado para poder informar.

¿A partir de ese informe que usted brinda al estado, a la persona le tienen que hacer un nuevo hisopado?

No. Con esto se considera positivo, lo que tiene que hacer es aislarse. En caso de que vengan con una prescripción médica, el médico le va a decir qué es lo que tiene que hacer, que siempre es aislamiento, aislamiento de contactos y bueno, esperar 14 días del inicio de los síntomas en su casa. Y en el caso de que no haya ido al médico y duda en su casa y si quiere venir a hacer el hisopado también se lo puede hacer, nosotros informamos a la municipalidad y le decimos al paciente que tiene que aislarse. Luego son las autoridades locales las que le indican de qué forma debe manejarse.

Los pacientes con síntomas de Covid no ingresan al laboratorio, por cuestiones de seguridad. Anteriormente los hisopados los estábamos haciendo un box de la Clínica Parque y ahora los estamos haciendo acá en la carpa que instalamos pegada al laboratorio. Así que tuvimos que poner horarios, que son el primer turno a las 11 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Además nosotros debemos prepararnos con todas las medidas de seguridad, nos tenemos que vestir con trajes especiales, todo el equipo de protección. El resultado del test está listo en aproximadamente 2 horas.

Hacemos 10 hisopados por cada turno, pero creo que vamos a ir aumentando porque la verdad es que mucha gente llama para consultar.

¿En los primeros 50 hisopados que hicieron, que porcentaje fue positivo?

Un 30 por ciento. De las primeras 50 personas que hisopamos, 15 resultaron positivos.

Viene gente que tiene duda. No todos vienen con síntomas. Vino gente que me dice, me lo pidieron para entrar a la clínica, o para entrar al trabajo, o para volver al trabajo.

De los que tuvimos en estos días hice la cuenta y el 30 por ciento nos han dado positivo. No todos eran gente con síntomas y obviamente tampoco todos eran de Crespo. Hubo varios casos de gente que vino de otros lugares y necesitó hacer el test rápido para ingresar a atenderse en una clínica, finalizó explicando la profesional.