Covid 19: Números dispares entre Epidemiologia de la provincia y COES de Crespo

Los datos no son los mismos. Y eso quedó demostrado a partir de la publicación diaria de nuevos contagios que está haciendo el municipio de Crespo realizadas con estadísticas propias, elaboradas por la Oficina Municipal de Estadística y en base a datos aportados por cada efector de salud de Crespo.

La inconsistencia de datos entre municipio y provincia es notoria. Mientras el sábado 10 de Octubre la provincia informó de 1 nuevo caso en la ciudad, el municipio confirmó 16 nuevos casos.

El día domingo 11 de octubre Vigilancia Epidemiológica de la Provincia informó de 1 caso en Crespo, mientras el municipio indica 8 nuevos contagios.

Por otra parte desde la provincia se consigna que hasta este domingo Crespo tuvo en total (desde el inicio de la pandemia) 197 casos confirmados. Mientras que para la estadística local el total de casos son 267.

El municipio consigna en sus publicaciones que cuenta con datos reportados por epidemiologia de la provincia y por laboratorios bioquímicos locales.

Por su parte desde uno de los laboratorios consultados hace pocos días por FM Estación Plus Crespo, la doctora Paula Pérez aseguró que “todos los nuevos casos detectados en cualquier laboratorio son informados al municipio local y también se informan cifras al sistema de salud, para que quede registro en el sistema que tiene el estado para poder informar”.

La situación abre entonces nuevos interrogantes sobre cómo, cuándo o de qué manera se reportan o informan los nuevos casos.

Muertes por Covid

Estación Plus recibe permanentes consultas sobre los motivos por los cuales no se informan los decesos de Crespenses que se producen por Covid 19 o asociadas a complicaciones por enfermedades pre-existentes.

Ante esta situación es oportuno aclarar que la única información que este medio recibe sobre contagios y defunciones por Covid es brindada por la Dirección de Epidemiologia de la Provincia, quienes han reportado un solo fallecimiento en Crespo (hasta el domingo 11 Octubre) asociado a esta enfermedad. El mismo dato es replicado en el parte del municipio local.

Con esto no queremos decir que no haya fallecimientos, o que haya más o menos muertes causadas por la enfermedad, simplemente pretendemos dejar en claro a nuestros lectores que no disponemos de otra información que no sea la que oficialmente brinda a los medios el Municipio de Crespo o el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos.