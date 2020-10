Se realizó en Crespo la marcha de protesta del “12 Octubre – Somos Libres”

Estación Plus Crespo

Con pancartas alusivas y banderas argentinas se congregaron para adherir a la convocatoria nacional del 12 de Octubre. En Crespo fue promovida por dirigentes de Federación Agraria. Al respecto Fabio Schneider dijo a FM Estación Plus Crespo que “la situación económica, la misma situación de la pandemia, la misma situación de la inseguridad de la gente, de la inseguridad de perder la república, de las leyes de los jueces, todo este combo es lo que lleva a la gente a movilizarse”.

El dirigente aseguró a FM Estación Plus Crespo “si no nos movilizamos hoy, después no nos quejemos si terminamos como Venezuela.Pienso que hoy por hoy es responsabilidad de cada uno de nosotros manifestarnos pacíficamente, respetuosamente y hacer ver el descontento, porque hay motivos de sobra”.

Extensa caravana de vehículos se movilizaron desde la rotonda de rutas 12 y 131 hasta el Parque Industrial de Crespo por ruta nacional 12. Vehículos, tractores, maquinarias de productores de Crespo, zona rural y localidades vecinas participaron de la marcha, al igual que vecinos de la ciudad que se acercaron para formar parte de la protesta.

En Paraná

En Paraná la movilización se concentró en plaza 1º de Mayo. Con banderas y carteles, grupos de personas se congregaron en la zona para manifestarse en contra de algunas medidas del gobierno nacional. Luego marcharon hasta Casa de Gobierno. La protesta tuvo su epicentro en Buenos Aires, pero se replicó en distintos puntos del país.