La Rioja será una de las primeras provincias en recibir vuelos de cabotaje y micros de larga distancia

Luego de casi siete meses de cuarentena ininterrumpida, el Gobierno nacional volvió a habilitar recientemente los vuelos internacionales y de cabotaje, aunque en este último caso la llegada de los aviones dependerá en última instancia de las autoridades provinciales, quienes determinarán si aceptan recibir o no vuelos en sus respectivos distritos.

Lo mismo sucede con los micros de larga y media distancia, un sector que se encontraba prácticamente paralizado desde el comienzo del aislamientos social, preventivo y obligatorio, y que ya tiene permiso para volver a funcionar, aunque bajo determinadas condiciones.

Ambos rubros fueron autorizados a retomar sus actividades a través de dos resoluciones, una del Ministerio de Transporte y otra de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que fueron publicadas el viernes pasado en el Boletín Oficial y que detallaron los protocolos que deben cumplir las empresas en cada caso.



En este contexto, La Rioja se transformó en uno de los primeros distritos del país en confirmar la vuelta de estos dos sectores, al anunciar este domingo que se reanudarán los vuelos entre esta provincia y la ciudad de Buenos Aires, al igual que el servicio de ómnibus de larga distancia pero solo “para trabajadores esenciales o personas que se trasladen por razones de salud” ante la pandemia de coronavirus.

La Secretaría de Transporte local expresó por Twitter que “se habilita el transporte aéreo y terrestre a partir del lunes 19 de octubre” y advirtió que “no será con fines turísticos. En principio se priorizará a los trabajadores esenciales y a los pacientes que necesiten viajar por temas de salud”. Además, el organismo, indicó que los micros de larga distancia “arribarán a la ciudad Capital y no podrán ingresar al interior de La Rioja”.

El Gobierno nacional ya autorizó estos dos servicios para el país pero cada gobernador debe aceptar su puesta en marcha y así lo hizo la administración de Ricardo Quintela, aunque todavía no explicitaron detalles sobre tarifas, frecuencias y los protocolos sanitarios.

Ariel Vargas, vocero de las empresas nacionales de transporte en La Rioja, dijo a la radio local Fénix que “hasta el momento no se sabe cómo se va a aplicar" el retorno de estas actividades, ya que aún "no hay nada definido, es todo muy reciente”.

No obstante, el representante del sector adelantó que “debido al protocolo y a la distancia que tiene que haber entre pasajeros, seguramente el costo del boleto duplicará el precio actual para que pueda ser rentable" para las compañías.

“Solo se permitirá al 25% de la capacidad, es un pasajero por una fila por medio. Sería un pasajero cada cuatro, y en cada micro entrarían entre 12 y 13 pasajeros”, agregó Vargas.

Según especificó el Gobierno nacional en la Resolución 222/2020, para poder volver a la actividad, los servicios de transporte automotor y ferroviario interurbano de pasajeros deberán ajustar sus frecuencias de acuerdo a la demanda que haya, mientras que los horarios se programarán teniendo en cuenta las tasas de ocupación de la distintas terminales de origen y destino.

Para garantizar el distanciamiento social dentro de los colectivos, se limitó la capacidad de ocupación. Los vehículos de categoría “Semi cama” podrán trasladar en simultáneo hasta 37 pasajeros; los de categoría “Cama ejecutivo” podrán trasladar hasta 26 pasajeros; y los micros de categoría “Cama suite” podrán hacerlo con hasta 18 personas.

Por su parte, la ANAC informó mediante la Resolución 304/2020 que las empresas deberán remitir con una antelación de no menos de 72 horas hábiles a la fecha prevista del vuelo o series de vuelos, la solicitud correspondiente a este mismo organismo para contar con la habilitación, publicó Infobae.



Además, las aerolíneas deberán verificar que los pasajeros cuenten con el certificado de circulación y “en ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de `caso sospechoso´ o la condición de `caso confirmado´ de COVID-19, ni quienes deban cumplir aislamiento”.