Causa Etchevehere: banderazo a favor de los hermanos y su madre

Con consignas claras pidiendo la salida de Entre Ríos del grupo que lidera Juan Grabois, se realizó en la tarde de este domingo, el denominado "Banderazo" en favor de los hermanos Etchevehere y de su madre, que se encuentran en un inusitado conflicto judicial. Todo este problema, se inició con la denominada causa Etchevehere en sede judicial.

Pese a la intensa lluvia, llegaron productores de gran parte de la provincia. En el lugar en un acoplado de levantó una especie de palco cubierto con todos de camión. La cobertura que fue seguida por medios de la región, la provincia y a nivel nacional, tomó las principales palabras de los que se consideran afectados. Juan Diego, Sebastián, Luis Miguel y Leonor Etchevehere se pararon ante la concurrencia que tenía solamente banderas argentinas.



Obviamente las críticas llegaron con silbidos y expresiones de repudio a nombres ligados con el Gobierno Nacional. Desde Juan Grabois, Victoria Donda, y hasta el gobernador Gustavo Bordet, fueron centro de los cuestionamientos de la familia Etchevehere.





En las explicaciones, hubo aclaraciones sobre lo sucedido en las sucesivas audiencias, donde el juez Raúl Flores, rechazó el planteo de desalojo formulado por la querella y la fiscalía, publicó diario Uno.



"Ellos son violentos"

Luis Miguel Etchevehere fue el más firme a la hora de los discursos. "Nosotros no somos, ni seremos violentos, acudimos a dónde sea necesario para reclamar nuestros derechos. Los que sí han demostrado ser violentos, son ellos. Que sepan que a los que protegen a estos tipos, no les tenemos miedo, no le tenemos miedo a los del Gobierno nacional y a Cristina Kirchner".

"Es lamentable, pero se castiga al que trabaja, y todos debimos seguir financiando a los que no trabajan", enfatizó.

En lo judicial, se sabe que esta mañana, el juez de La Paz convocó a una audiencia de conciliación, que fracasó, ante la ausencia de los hermanos y la madre. Por ello, es que el magistrado solicitó una serie de medidas para que sean respondidas por las partes en conflicto.

Sin embargo, la parte de los hermanos, como solicitó el apartamento del juez, es que esperará que se defina la cuestión, para luego seguir con el camino de la Justicia.