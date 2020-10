En 2021 se convertirá en semi-peatonal una cuadra clave del microcentro de Crespo

Comenzaron a desandarse los pasos administrativos que requiere la inversión proyectada por el municipio de Crespo, para darle una nueva impronta a la plaza principal de la ciudad. El diseño reúne características de los microcentros de otras ciudades, al tiempo que se plasmó en forma adaptada a la realidad local.



La intervención urbanística fue confirmada por el Secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, quien anticipó a FM Estación Plus Crespo: “Es un proyecto que viene desde hace muchos años y que se había presentado ante Nación, pero con la intención de concretarlo, pusimos en el presupuesto de este año parte de los fondos necesarios para comprar materiales. Ya en el presupuesto del 2021, se va a ver reflejado el monto estimado para darle finalización a todo el proyecto de remodelación de Plaza Sarmiento. La idea es semipeatonalizar calle 25 de Mayo, entre Sarmiento y avenida Belgrano. La gente podrá seguir circulando con vehículo, pero en un carril más acotado y contenido en una demarcación, en tanto que no va a poder estacionar en las aceras de esa cuadra. Básicamente se va a unificar el Palacio Municipal con la Plaza principal de la ciudad”.

El 2021 traerá aparejada la primera instancia de ejecución, apreciable para los vecinos de la ciudad y quienes transiten por la zona céntrica. Al respecto, el funcionario señaló: “Si la situación económica acompaña, la idea es iniciarlo el año que viene. Compramos los adoquines y otros materiales como rejillas, para semipeatonalizar 25 de Mayo. El año próximo pretendemos adquirir las veredas nuevas, luminarias, cestos y mobiliarios. Y así empezaremos a semipeatonalizar 25 de Mayo en el 2021”, ratificó.

Elsesser reflejó el entusiasmo del Ejecutivo en poner en marcha la nueva modalidad que adoptará dicho importante espacio céntrico de Crespo. No obstante, aclaró: “Nos propusimos que terminada la gestión, las obras tienen que estar terminadas. No significa que la vamos a terminar en un año, sí que el año que viene lo iniciaremos con lo que se está comprando y capaz que la remodelación de la plaza propiamente, lo hacemos en el 2022. Son cuestiones que llevan tiempo y organización. Ojalá pudiéramos hacer todo en un año, pero a los recursos hay que manejarlos bien. El dinero que ingresa se puede gastar, pero no podemos comprometer fondos que no han ingresado. La idea es ir de a poco, pero a paso firme”.

25 de Mayo se convertirá en la primer semi-peatonal con estas características, en tanto que apuntando a la remodelación de la tradicional manzana de espacio verde, Elsesser explicó: “La plaza Sarmiento en sí, quedaría tal cual está, en lo que hace a espacio de naturaleza. Habrá intervención en todo lo que son las veredas, que se van a levantar y se pondrán adoquines, de similares características a los que se van a poner sobre 25 de Mayo”. Según trascendió tendrán una leve diferenciación, para que contribuya a la distinción entre sector peatonal y senda de circulación vehicular. Asimismo, el funcionario acotó: “Se van a cambiar las luminarias, los cestos de basura y se van a analizar las alternativas de bancos que se pueden colocar. La idea es ir hermoseando nuestra ciudad cada día más”.



Cabe recordar, que en vísperas de Navidad del 2019, el presidente municipal Arq. Darío Schneider, había deslizado la probabilidad de implementar este tipo de propuesta en Crespo. En ocasión de realizarse la “Feria Navideña” con modalidad peatonal, abarcando varias cuadras de calle San Martín, el intendente expresó a Estación Plus: “Estamos muy entusiasmados con la actividad y nos invita a plantearnos alguna intervención urbana. Ha sido una linda experiencia, da otra perspectiva de la ciudad ver a calle San Martín de esta manera. Se disfruta diferente y seguramente es una modalidad que va a dar para analizar muchos aspectos. La respuesta de la gente fue muy buena. Ha habido comerciantes que nos estuvieron manifestando que hasta tarde de la noche han atendido gente, lo cual es muy bueno. Y por otro lado, ha sido un beneficio para el 'compre local', es una característica para destacar. Analizaremos por ahí replicarla en otras ocasiones y evaluaremos si será con obras o con propuestas urbanas distintas, que puedan mejorar y cambiar el microcentro de la ciudad. Nos abre muchas líneas, como para ir definiendo a futuro".

Ese acontecimiento de antesala, reafirmó la decisión. A casi un año de su realización, el secretario Juan Diego Elsesser manifestó: “Cuando tuvimos la experiencia de peatonalizar San Martín, vimos con agrado lo que pasó en ese momento y antes de esperar si surge la financiación desde Nación, esta gestión decidió con dinero de la Administración local, comprar los materiales y hacer la obra”.