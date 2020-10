Quedó detenida Dolores Etchevehere

Estación Plus Crespo

Según informó el fiscal Oscar Sobko a FM Estación Plus Crespo, Dolores Etchevehere fue detenida alrededor de las 19 Hs por desobediencia judicial en flagrancia. No acató la orden de desalojar el campo emitida por la Vocal de Juicios y Apelaciones María Carolina Castagno esta mañana.

Por su parte el jefe de la policía de la provincia, Gustavo Maslein confirmó a El Once TV que Dolores Etchevehere quedó "detenida".

"El procedimiento se realizó con distintas áreas de la policía de Entre Ríos, se notificó del fallo de la jueza, que disponía la notificación, identificación y desalojo de las personas que estaban en el casco de la estancia Casa Nueva. Un total de 32 personas fueron notificadas y se retiraron por su propia voluntad". comenzó diciendo Maslein respecto del procedimiento.

En cuanto a Dolores Etchevehere, dijo que "no acató la directiva de desalojar el casco de la estancia, por eso se procedió a detenerla por desobedecer la directiva judicial". La mujer fue trasladada a disposición del fiscal en turno, a La Paz. "No opuso resistencia" agregó.

