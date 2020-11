Las hermanas Siervas del Espíritu Santo celebran 125 años de su llegada a Argentina

La llegada de las misioneras Siervas del Espíritu Santo se produjo un 12 de noviembre. Llegaron a Valle María y de allí se distribuyeron a otros puntos de la provincia y el País. No habrá festejos pero si una novena de preparación y una misa.

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

La Hermana Superiora Marisa Dutruel, apoderada del Colegio Sagrado Corazón de Crespo, dijo a FM Estación Plus Crespo “Este es un año muy especial porque estamos celebrando como congregación los 125 años de la llegada de las primeras hermanas Siervas del Espíritu Santo a Valle María.

Reconoció que “fueron las cuatro primeras hermanas que salieron de Steyl (Holanda) a una misión. O sea la primera misión de esta congregación a la Argentina fue precisamente Valle María, y estamos prontas a la fecha que es el 12 de noviembre”.

“Nosotras generalmente en diciembre armamos una agenda tentativa y con distintas celebraciones y encuentros para el año siguiente. El año pasado previmos para el 14 de noviembre, porque el 12 cae jueves, queríamos compartir la celebración de la Eucaristía en Valle María, hacer una pequeña celebración en el cementerio, porque allí hay sepultadas algunas hermanas, y después compartir un festejo, con la gente. La intención era al menos juntar a las comunidades de acá, Entre Ríos y quienes quisieran llegar de nuestras casas en Diamante”.

Por la pandemia no pudieron realizar los festejos y “Obviamente ya se reprogramaron las actividades y en las comunidades donde estamos, en la medida que se pudo, se fue preparando de distintas maneras”.

La superiora explicó a FM Estación Plus Crespo “puntualmente con respecto a los colegios, nosotros anualmente tenemos un encuentro de colegios en agosto, obviamente que no lo hemos hecho este año, entonces compartimos dos encuentros virtuales. En el primer encuentro estuvimos haciendo memoria de la llegada de las hermanas y un poco de la historia. Y en el segundo, estuvimos mirando las huellas del paso de las Hermanas desde que llegan a Valle María en 1895 al día de hoy, cómo se fue extendiendo, qué comunidad hemos abierto, dónde estamos y demás. Y el jueves 12 de noviembre vamos a compartir por transmisión la celebración de la eucaristía central que va a ser en el convento Cristo Rey, Esperanza”.

“También haremos una novena de preparación al 12 que comenzó el martes 3 y que se va a subir al Facebook de la provincia religiosa donde los colegios van a ir rotando en la preparación de una pequeña reflexión”.

Dutruel indicó que “El Facebook es Misioneras Siervas del Espíritu Santo- Argentina Norte, y ahora están transmitiendo todos los días la misa desde el convento de Esperanza. Durante todo este mes de octubre subieron videos de los colegios y de las comunidades donde estamos en los distintos lugares de la Argentina, compartiendo un poco la misión que se hace también en cada lugar”.

Un poco de historia

Dutruel reseñó “Cuando las hermanas llegaron en mil ochocientos noventa y cinco se instalaron en Valle María y al poco tiempo en Diamante. Luego se dirigen a Posadas y posteriormente a Crespo donde se fundó el Colegio Sagrado Corazón. A partir de allí también fueron a Buenos Aires, Misiones, Córdoba y otros lugares”. Aseguro que “No siempre llegaron a conformar colegios, en un principio sí, pero después también llegamos a hospitales. Y un dato importante es que nuestra casa, el Colegio de Crespo fue la primera casa de formación de noviciado y también fue la primera sede provincial, en cuanto al Gobierno de la Congregación. Luego en el año 1920 se trasladó a Floresta, Buenos Aires, porque al principio éramos una sola provincia religiosa y después se fueron dividiendo. En 1930 se funda el convento Cristo Rey, que es nuestra actual casa central”.

“Donde ya no estamos participando es en el área de salud, porque durante mucho tiempo en Gualeguay, en Córdoba, en Santa Fe, Esperanza, Rosario, Humahuaca, Jujuy, hubo hermanas trabajando en los hospitales, en los centros de salud, en los sanatorios. En este momento en nuestra provincia no tenemos ninguna hermana enfermera en actividad, y no estamos puntualmente trabajando, sí en lo que es pastoral de salud”.

Recordó que “En Valle María después de los 100 años de la congregación, al poco tiempo, se levantó la comunidad de hermanas, pero seguimos acompañando la gestión de la escuela, desde Diamante. Bastante tiempo hubo distintas hermanas que fueron las representantes legales, hasta que vimos que era cada vez más difícil, porque somos cada vez menos, o muchas hermanas mayores, y entonces se pasó a la Arquidiócesis de Paraná. Igualmente tenemos mucha relación y lo lindo de ver cómo en los lugares donde han pasado las hermanas queda la huella marcada”.

La hermana Marisa añadió que “En estos días estuvimos reflexionando, confeccionamos una línea del tiempo y tratamos de buscar en los archivos fotos y compartirlas. En realidad hasta a nosotras mismas nos sorprende. Las hermanas releen la historia y es impresionante la cantidad de lugares por los que hemos pasado. Y eso que mientras era una sola provincia religiosa nosotros tenemos registrado en esta línea del tiempo. Pero después, cuando las provincias religiosas se dividen, que son tres en la Argentina, debemos sumarle a las hermanas que pertenecen a otros lugares de la Argentina”.

Finalizó diciendo “hay muchos recuerdos, y como dice San Pablo, uno siembra, otro riega y otro cosecha. Así que hoy nosotras cosechamos la siembra de muchas hermanas y muchos laicos. Lo lindo es también ver en este momento como nuestras obras pueden continuar adelante, con la presencia y ayuda de los laicos”.