Se aprobó por mayoría el presupuesto municipal 2021 por casi $945.000.000

En la noche de este miércoles, se aprobó por mayoría el Presupuesto Municipal 2021, el cual asciende a $944.915.064,70. Fue avalado por el voto de los concejales del Frente Crespo Une, en tanto que el bloque justicialista Frente Creer no acompañó su aprobación. De hecho, previo a ser sometido a votación, ambas fuerzas políticas vertieron sus apreciaciones, encontradas en algunos aspectos.

La fundamentación del proyecto estuvo a cargo de Carlos Pfeiffer, pero no sería la única intervención que tendría el bloque oficialista, ya que con posterioridad a conocerse los argumentos del bloque minoritario, se esgrimieron nuevas consideraciones.



Desde la oposición, Javier Fontana, destacó que “el bloque tiene disidencias a plantear, siendo igualmente respetuosos del plan de gobierno presentado”.

Entre las diferencias esbozadas, el presidente de bloque apuntó un “significativo incremento de personal, sin que la partida se traduzca en mejora salarial” y en ese sentido, señaló: “El ejecutivo incorporó personal en prácticamente todas las áreas del municipio con el sólo objetivo de cumplir con compromisos de campaña hacia sus seguidores o militantes.

De hecho los números no me dejan mentir. En 2016 la incidencia de la partida de personal en el presupuesto era del 45 %. Para el 2021 la partida de personal tiene una incidencia del 52.5 %. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que se ha incrementado el gasto de personal de una forma significativa, sin embargo los servicios distan mucho de ser óptimos o aceptables, y vemos en distintas áreas a personas que nadie sabe qué hacen o cuál es el desempeño que tienen. Hay áreas donde pasaron de 6 a 25 empleados y el servicio que prestan es el mismo. Hoy Crespo ya se parece a muchos municipios, a los que nunca quisimos parecernos, que han superado el 50% del destino de su presupuesto a pagar sueldos del personal. Efectivamente, el de esta ciudad será del 52.5% el próximo año”. Ahondando en una arista de esa línea de pensamiento, manifestó: “Se tomó para todas las dependencias y partidas un promedio de aumento del 35%; pero el aumento previsto para los trabajadores es sólo de un 30%. Otro año más en el que debemos levantar la voz para hacer notar que los porcentajes de aumentos siguen perjudicando a los mismos de siempre, a los trabajadores”.

Fontana calificó de “muy exigua” la partida destinada a la construcción de viviendas y reclamó: “Es uno de los principales problemas existentes en tantas familias crespenses y este gobierno parece no conocer, o por lo menos, no querer afrontar”.

En un sentido similar, el justicialismo destacó que esperaban que le fueran asignados mayores presupuestos a Salud, Desarrollo Humano y áreas directamente vinculadas a la asistencia de necesidades básicas. Al respecto, el edil expresó: “Tienen partidas extremadamente austeras y poca proyección de políticas públicas de asistencia o acompañamiento a familias de escasos recursos o vulnerables, que en Crespo las hay, y en mayor cantidad de lo que muchos creen”.

“Sectores de la ciudad viven en la postergación permanente”, dijo Fontana al requerir obras públicas que no estén basadas en remodelaciones estéticas sino en solucionar problemáticas puntuales. En alusión a la remodelación de Plaza Sarmiento, acotó: “Estamos nuevamente ante un proyecto que contiene ‘obras de maquillaje’, pero que oculta o desconoce que las verdaderas necesidades de los vecinos, pasan por otro lado”.

Quien preside el bloque minoritario, cuestionó que no se hayan planificado para el 2021 ayudas especiales a los sectores afectados por la pandemia: “Al sector de los emprendedores, pequeños desarrollos productivos, emprendimientos culturales, deportivos, artesanales, de eventos, gastronomía, y un sin número de actividades que sería muy extenso de enumerar. Tampoco esta administración planifica para el próximo año, asistencia a esos sectores que fueron fuertemente afectados y que siguen atravesando una situación muy crítica. Les recuerdo que no es sólo función del gobierno nacional o provincial establecer ayudas para los momentos críticos, también es obligación de las gestiones locales brindar asistencia o contención, aunque sea de manera extraordinaria, a esa gente, padres o madres de familia, que desde hace 8 meses no tienen recurso alguno. No alcanza con una medida de reducción o suspensión del cobro de tasas. No hablamos de una asistencia como ‘una gran solución’, sino como un ‘paliativo’ o un ‘auxilio’, que muchos de ellos aún están esperando”.

“A nuestro criterio este presupuesto no refleja un proyecto acorde a los momentos en que vivimos”, concluyó el concejal.

La presidenta de las bancas del Frente Crespo Nos Une, Elina Ruda, remarcó que "es importante entender que las diferencias pueden llevarnos a un nivel de reflexión, el pensar que esta mirada que está teniendo la oposición sobre algunas cosas, se pueden analizar". Desde esa postura política, indicó que no compartía la mirada de que hubiera una 'ampliación de la planta de personal, sólo por contratar militantes' y en ese sentido señaló: "Pasamos de tener un Jardín Maternal a tener tres, de tener un Centro Comunitario a tener dos, se incorporó un Vacunatorio, creamos el Área de la Mujer -que no es sólo una oficina, sino que transformó la vida de muchísimas mujeres y hombres, en la realidad de la violencia doméstica-, se abrió una Oficina de Empleo que no había, creamos un espacio de formación terciaria que tampoco estaba -gente de diversos recursos, que con capacitación generan sus propios proyectos económicos o ejercen un oficio-, creamos una Oficina de Estadística -herramienta transformadora para la gestión, porque hemos podido hacer una planificación total de la organización municipal y de cómo se administra el dinero-. A esos espacios los tiene que ocupar gente nueva, no había profesionales que pudieran hacerlo. Se incorporó personal profesional, cosa que este municipio no tenía y eso le ha dado una calidad y una potenciación de estar a la altura de las circunstancias".

"Entendemos que a nuestra comunidad le gusta crecer por sí misma: el sector privado, la fuerza emprendedora, esas ganas de hacer, es ahí donde consideramos que tenemos que sostener", dijo la edil, apuntalando la orientación en partidas del Presupuesto 2021.

"No desconocemos que hay gente que la pasa mal", afirmó Elina Ruda y agregó: "No hacemos marketing con esas cuestiones. No decimos 'acá te damos esta tarjeta'. No compartimos esa manera y ahí hay un valor diferente. Eso se hace desde un lugar mucho más reservado y con una calidad profesional a la que le doy un valor enorme, porque a las personas se las trata como vecinos, como pares, y no como hace el gobierno nacional -por ejemplo-".

Por su parte, el concejal Carlos Pfeiffer, haciendo nuevamente uso de la palabra expresó: "En este año dificil, hemos tenido que aprender a sortear situaciones con la mayor capacidad intelectual de todos los funcionarios, incluso de quienes estamos en este Cuerpo Deliberativo. Este tema siempre es para chicanearnos de un lado y del otro... Y si vamos a chicanear, vamos a decir que gestiones anteriores no han hecho inversiones. A los residuos los levantada una empresa contratada o un amigo tercerizado, y no dándole al empleado municipal el valor que tiene que todos los días lo lleve a cabo". En otro orden de cosas, el concejal añadió: "Nosotros no usamos al vecino, simplemente lo va a acompañar en las necesidades que tenga, canalizándolo desde el área de vivienda, salud, dentro de lo que a la Municipalidad le corresponde brindar a la ciudadanía de Crespo".

Ida y vuelta

La partida destinada a Personal fue sin dudas la que generó mayor debate, defendiendo cada bloque una y otra vez su postura. En este cruce, el concejal oficialista Javier Malavassi, expresó: "Cuando el relato infiere que se aumentó la planta de personal de este municipio en los últimos años, omite el número de las plantillas y sólo infiere la incidencia de los salarios, diciendo que no se aumentaron. La actual plantilla al corte del 30/09, se cuenta con 260 personas en Planta Permanente -incluyendo funcionarios y concejales, que estamos de paso-, 46 contratados y 215 en planta temporaria, que hacen un total de 521 personas". Asimismo, recordó que la buena relación del Ejecutivo con los gremios, da cuenta de que no hay problemas de tipo salarial.

El justicialismo no dejó pasar por alto las expresiones, y Javier Fontana refutó: "Los datos brindados por el director de Recursos Humanos en octubre de 2015, revelaban Planta Permanente: 238 -incluyendo funcionarios y concejales-. Se pasaron a planta permanente 31 agentes municipales. Planta temporaria: 62 agentes. Datos que bien pueden ser cotejados con los brindados por el concejal".