Despojan de armas a un hombre denunciado por Violencia de Género

En horas del mediodía de este lunes, Comisaría Viale recepcionó una denuncia por Violencia de Género, efectuada por una vecina de la ciudad y sobre cuya situación tomó intervención primeramente el Juzgado de Paz local.

No obstante -supo FM Estación Plus Crespo- que con posterioridad, la fuerza de seguridad obtuvo autorización judicial librada por los tribunales de Paraná, para allanar el domicilio de la ex pareja de la denunciante. Por dicho procedimiento, fue notificado un hombre mayor de edad, sobre quien además recayeron restricciones.

La requisa domiciliaria trajo tranquilidad a la denunciante, habida cuenta que la policía secuestró una carabina cal .243, con mira telescópica, con 4 cartuchos sin percutar y un calibre percutado; como así también un aire comprimido Cal. 5.5, con mira telescópica, y una caja con balines de ese mismo calibre.

Por disposición de la Fiscalía de Género, los secuestros fueron remitidos a la Dirección Criminalística para su peritaje; mientras que el denunciado quedó supeditado a la causa, siendo correctamente identificado.