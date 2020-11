El Pastor Darío Dorsch abandona la Congregación de Crespo

El Pastor Darío Dorsch hizo pública una decisión que manifestó estar pensando desde hace un año, pero que por algunas circunstancias anticipó. Para sorpresa de un buen sector de la sociedad, dejará de brindar su servicio espiritual en esta ciudad. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Dorsch confirmó: "En el mes de febrero de 2021, dejo la Congregación de Crespo. Ya es un hecho. Me traslado a mi querida provincia de Misiones -que me adoptó hace muchísimos años y me encanta-, iré a Jardín América a hacer mi pastorado".

Dorsch lamentó su partida, pese a ser una decisión personal. En tal sentido, manifestó: "Es una tristeza, porque hemos hecho un trabajo muy lindo -ecuménicamente hablando-, pero por una cuestión de salud necesito buscar otra Congregación no tan conflictiva como es la Iglesia Evangélica del Río de la Plata en Crespo, una congregación más tranquila". En esa línea de pensamiento, quien dirige los destinos de fe de esa comunidad religiosa local, recordó: "Me dijeron algo muy lindo en Misiones cuando coordinamos mi llegada con la comisión: 'te garantizamos paz, Dario'. Y yo les dije: 'Es lo único que necesito'. Han habido casos muy lamentables que me han hecho tomar esta decisión, que me han impulsado a correrme e irme hacia el norte. Me voy a buscar la paz, en Jardín América".

Jardín América es una ciudad conocida como "un paraíso a orillas del Paraná". Una ciudad a 100 kilómetros de la capital de Misiones, cuyo paisaje reúne características selváticas y por ende, turísticamente activa, con todos los atractivos y actividades que ello implica.

En cuanto a la Congregación crespense, Dorsch adelantó: "Vuelve Bernardo Spretz, que estuvo durante 15 años acá. Estará reemplazándome ya en marzo".