Entrerrianos dejaron sus lágrimas frente al féretro de Maradona

Crespenses en la despedida a Diego Armando Maradona Jóvenes crespenses viajaron a Bs. As. a despedir al máximo ídolo deportivo argentino.

Nahuel Salcedo, Nicolás Salcedo, Facundo Saluzzio y Jacobo Rodríguez, conforman un grupo de amigos, radicados en Crespo, que decidieron -al igual que miles de argentinos- despedir en forma presencial a Diego Armando Maradona. Cumplieron su objetivo, al que describieron como un momento trascendente, que guardarán para siempre en sus recuerdos. Los cuatro jóvenes tienen entre 25 y 30 años, pero el astro une en la pasión futbolística a todas las generaciones y eso se reflejó en su partida.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Jacobo Rodríguez contó: "Cuando recibimos la noticia de su muerte, nos pegó muy fuerte. Somos admiradores del Diego. Por nuestras edades, no lo alcanzamos a ver jugar, pero fue protagonista de anécdotas de nuestros viejos, nos han mostrado videos, y nos ha hecho feliz de esa manera. Creo que la pasión popular que genera y se contagia, es porque nos brindó una sonrisa y momentos de felicidad, sin pedirnos nada a cambio. Más allá del jugador que era, era una persona común, igual a cualquiera, que entraba a una cancha de fútbol y hacía feliz a un país entero. Demostró su increíble talento al mundo, orgulloso de ser argentino. Por eso lo queremos y respetamos muchísimo. Ni bien se supo de su fallecimiento, tuvimos la iniciativa de organizar el viaje para poder estar hoy allá. Nos movilizó ir a despedir al mejor jugador de fútbol del mundo, que como persona debe haber cometido sus errores -porque es humano-, pero que dentro de la cancha, nos regaló felicidad, incluso a los que no lo vimos jugar".

Tristemente, para muchos fue un sueño que no pudieron cumplir. Para este grupo de crespenses, el destino quiso que pudieran volcar sus emociones en el Salón de Los Pueblos Originarios, donde algunas horas se llevó a cabo el velatorio abierto al público. Acerca de esa oportunidad, Jacobo mencionó: "Manejábamos los horarios oficiales. Sabíamos a qué hora se iba a poder ingresar, por lo que salimos de Crespo a la madrugada de este jueves y arribamos cerca de las 12:30. No tuvimos mucha espera para ingresar, pese a que era una cantidad de gente incalculable. Se habían dispuesto los protocolos con vallas, barbijos, puestos de alcohol en gel, ofrecían agua gratuitamente. Fueron muy atentos, pero había muchísima gente. Hicimos fila hasta las 14:15 ó 14:30, que ingresamos a Casa Rosada".

Rodríguez relató que el escenario cambiaba significativamente al hacer paso frente al féretro, sobre lo que recordó: "Afuera parecía un gran partido, una gran final. No importaba el club del cual es hincha cada uno o si no es futbolero. Se vivió como una hinchada general, todos alentando por la bandera argentina, por una misma persona: el Diez. Un gran fervor, que se convertía en silencio y pura emoción al entrar. Fue algo muy impactante, una mezcla de emociones muy fuertes. Al llegar al punto donde descansaba ya Maradona, se terminan las palabras, te congelás y lo despedís a tu manera, como te sale. Es inevitable no volver a llorar. Es inexplicable. Esperamos por ese momento y la sensación del lugar, te supera".

Este grupo de amigos estuvo entre los privilegiados que pudieron acercarse hasta el féretro, antes de que la familia de Diego Maradona decida concluir el último adiós público. Esa decisión desató incidentes, heridos, imágenes de comportamientos que nada tenían que ver con el espíritu de rendirle homenaje a una leyenda del fútbol. "Enseguida de retirarnos, supimos que había incidentes. Pero gracias a Dios, ya nos habíamos alejado de la zona central", dijo Jacobo Rodríguez, llevando tranquilidad a sus conocidos.