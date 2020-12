Seguí: Recuperan un equipo de música justo antes de ser vendido

Prontas averiguaciones tras conocerse un hecho delictivo ocurrido en Seguí, permitieron recuperar el bien buscado y acercar a la justicia la identidad de personas que en principio quedan supeditadas a la causa instruida por el supuesto delito de Hurto.

Acerca de este hecho, el jefe de Comisaría Seguí, Subcrio. Hernán Ortega, informó a FM Estación Plus Crespo: "A través de un llamado telefónico, se tomó conocimiento de que un vecino -de 61 años de edad-, advirtió la faltante de un sistema de audio, el cual se hallaba en el quincho que el mismo posee al fondo de su vivienda. El hombre manifestó que dicha instalación no posee aberturas y que no podía precisar el intervalo horario de la sustracción, ya que hacía varios días que no estaba en ese sector del inmueble".

Con los datos recabados y una correcta individualización del equipo de música buscado, el personal de Comisaría Seguí llevó adelante las averigüaciones del caso, pudiendo establecer que el mismo estaría siendo ofrecido para la venta en redes sociales. En primera instancia, los uniformados se abocaron a determinar si el perfil del usuario se correspondía a una identidad real, pudiendo constatar ello y el domicilio preciso de radicación, que sería presumiblemente el lugar de guarda del elemento malhabido.

"Nos hicimos presentes en la vivienda sospechada, donde fuimos atendidos por una mujer de 35 años de edad, quien tras mantener una entrevista en la que se le hizo saber el hecho investigado y la vinculación con su posteo en las redes sociales, optó por hacer entrega voluntaria del efecto", confirmó Ortega.

Conforme lo dispuesto por la Fiscalía en Turno, el equipo secuestrado fue reconocido por el denunciante, materializándose la restitución del mismo, bajo los actuados de rigor.