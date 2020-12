Este año, Entre Ríos no tendrá "Gordo de Navidad"

Este año no habrá sorteos especiales en el Iafas. Además de ser un año atípico, atravesado por una pandemia, meses de encierro y dificultades económicas, la conducta de los apostadores se ha modificado y ya no optan por el tradicional juego de la lotería. El Quini 6, el Brinco o el Loto han logrado imponerse a través de los años con pozos acumulados de varios millones de pesos y que se repiten durante varios días a la semana.

La suspensión se debió a que los apostadores lo han dejado de lado, volcándose hacia juegos poceados, como el Quini 6 o el Loto. La cancelación del “Gordo de Navidad” se suma a la de los sorteos de Año Nuevo y de Reyes, que dejaron de realizarse hace unos años. La falta de venta de esos billetes los fue llevando a la extinción. Es que no resultan rentables ni para el IAFAS ni para los agencieros y no se puede garantizar la venta de un cupo mínimo de billetes como para financiar los premios.

Riesgos

“No hay más sorteos especiales de fin de año”, confirmó el presidente del IAFAS, Silvio Orestes Vivas a El Diario. “En principio, este año se tomó la decisión en el IAFAS de no llevarlo adelante. El sorteo especial es una jugada de mucho riesgo siempre para el IAFAS, y en este año, con esta situación tan especial, el riesgo aumenta. Esos juegos son de la modalidad que se les dice ‘bancados’ porque cuando uno asegura un determinado premio, después va a suerte de la recaudación que se tenga. La recaudación en esos juegos ha ido bajando año tras años y cada vez el riesgo era mayor. Con la situación comercial de este año en particular se decidió no llevarlo adelante para no correr ese riesgo tan importante”, destacó el funcionario.

Pero esta situación no solo afecta a la Lotería de Entre Ríos sino que también alcanza a otras instituciones de juegos de azar.

“Sí, es un fenómeno generalizado. La lotería ha ido perdiendo adeptos con el correr del tiempo. Esto se da por varias circunstancias. Por la metodología de juego que tiene, se vende con mucha anticipación. Además, está la oferta de otros tipos de juegos, con pozos acumulados, como el Quini 6, el Brinco o el Telekino que se han ido imponiendo”, subrayó.

“Con el paso de los años, el producto fue cada vez menos jugado en virtud de la competencia que tiene con otro tipo de juegos, que llamamos poceados, como el Quini 6 o el Loto, que tienen premios millonarios, superiores a cualquiera que pueda poner la Lotería de la provincia, por lo que no resulta muy atractivo para el público apostador”, agregó.