Vacuna rusa: el Gobierno afirmó que en enero llegan 5 millones de dosis más

Tras la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V a la Argentina, el Gobierno habló de un «momento histórico» en la lucha contra el coronavirus y aseguró que la vacunación comenzará la semana próxima en todo el país. Además, reveló que en enero llegarán 5 millones de dosis más.

«Es un día de mucha esperanza, muy emotivo para todos los argentinos que queremos salir adelante, que confiamos en este momento tan histórico. La llegada de la vacuna empieza a representar esa expectativa de poder salir adelante de la pandemia, que tiene de rodillas al mundo y a la Argentina muy golpeada», comenzó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, se expresó en la misma línea: «Estoy muy contento, fue un grandísimo trabajo, con la colaboración del embajador ruso (Dmitry Feoktistov) y de todo el Gobierno… Somos un país que está entre los primeros en comenzar. Vamos a vacunar a gran parte de la población argentina».

Luego de la llegada de las primeras 300 mil dosis este jueves, el ministro confirmó que arribarán «5 millones de dosis más en enero y 14,7 millones en febrero, con una opción de ampliar en 5 millones más el pedido nuestro». Y dijo que provendrán de India o Corea del Sur, dos de los países que también están produciendo la Sputnik V.

Si bien los funcionarios evitaron hablar de una fecha precisa para iniciar la vacunación, Cafiero aseguró que será «la semana próxima». Y explicó: «El Presidente hará una reunión virtual el fin de semana con los gobernadores. Siempre hicimos un trabajo articulado… La vacunación será desde la semana próxima».

Con respecto a la polémica por los mayores de 60 años, que en un primer momento no estarán incluidos en la vacunación, Ginés aclaró: «La vacuna se va aprobando según los grupos en los cuales se hizo la vacunación. Ninguna vacuna del mundo esta aprobada para embarazadas o en menores de 18 años. Esta vacuna tiene todos los caminos hechos y falta un paso. No vamos a usar nada que no esté aprobado».

«El análisis del grupo de más de 60 años ya está terminado, pero no está puesto en marcha. De todas maneras, en el orden que tenemos de prioridades, se comienza con el personal de salud. Son los más necesarios, los que atienden al resto», agregó.