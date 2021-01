Vehículo que sea retenido, no vuelve a la calle hasta febrero

Estacion Plus Crespo

Según confirmó FM Estación Plus Crespo, comienzan a transcurrir las últimas horas para recuperar los vehículos que se encuentran en el depósito municipal, mientras que los nuevos infractores ya no podrán reencontrarse con su moto o auto hasta el mes que viene. Todo responde al receso municipal de verano, que en este 2021 se extiende del lunes 11 al viernes 29 de enero.

Como consecuencia, quienes tengan su medio de movilidad retenido, tendrán hasta las 13:00 de este viernes 8 para recuperarlo, previo pago correspondiente, regularización de la situación administrativa y habiendo subsanado la falta técnico-mecánica que se haya advertido.

Por su parte, quienes sean pasibles de nuevas retenciones y que operen desde este viernes y hasta el domingo 31 de enero, recién podrán tramitar el retiro a partir del lunes 1 de febrero. Mientras tanto, los autos y motos permanecerán en el depósito municipal.

Sucede que si bien los inspectores de tránsito y el personal de Guardia Urbana Municipal continúa prestando servicios con normalidad, incluso reforzando la presencia en horarios y puntos estratégicos durante el verano, el cierre de las cajas municipales torna imposible el pago de los cánones aplicables.

La situación es sencillamente evitable si se transita con toda la documentación exigible, en la forma establecida por la Ley Nacional Nro. 24.449 y en las condiciones originales o que cada vehículo requiere en términos de seguridad y correcto funcionamiento.

Como ocurre en cada temporada estival, se multiplican los operativos de control en la ciudad, tornándose necesario el cumplimiento de los tres aspectos mencionados, para no incurrir en mayores gastos y complicaciones. Asimismo, supo este medio que -de no mediar imposibilidades administrativas con motivo de la pandemia-, no se descarta en los próximos meses avanzar en el proceso para concretar una nueva compactación vehicular en la ciudad.