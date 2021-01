Médico entrerriano renunció: “Estoy cansado. No voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes”

Se trata del doctor Marcelo Lemus, oriundo de Colón, quien se desarrollaba como profesional de Salud en el hospital de la localidad de San José, pero según manifestó en el video, presentó la renuncia este viernes.

“Son las 3 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José”, comenzó diciendo Lemus, para dimensionar la cantidad de trabajo que tienen en una jornada.

“Yo acabo de renunciar a la guardia”, manifiesta Lemus y explica: “Esto se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”.

Aunque considera que el gobierno determinó una serie de restricciones para evitar que continúe esta ola de contagios, el médico asegura: “La gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio”.

“Han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas, personal relacionado con la salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento, más la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no sabe qué hacer con la pandemia, así no se puede trabajar”, asegura Lemus en su crudo relato.

“Quizás como yo haya muchos –dice en los últimos segundos– quizás otros tantos no quieran decirlo, yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre”, replicó El Entre Ríos.