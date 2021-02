Autoridades del Iosper y Femer se reunirán este viernes 05 de febrero

No varió la situación hecha pública por Femer y por tanto, desde este jueves a las 8:00, el convenio entre el Iosper y la Federación Médica no tiene vigencia. La obra social convocó a una reunión a la entidad de los médicos que se confirmó que se realizará mañana viernes 5 de febrero.

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) convocó a la Federación Médica a una reunión “con una agenda abierta y con franca vocación e interés de zanjar diferencias”.

Desde Iosper confirmaron que la reunión tendrá lugar mañana viernes a las 10:00. Se informó que Fernando Cañete tomó conocimiento por declaraciones periodísticas de titular de la Femer de la imposibilidad de concurrir en el día de la fecha y de ahí la decisión de posponer el encuentro porque “nos interesa zanjar diferencias y evitar el conflicto”, reiteró.

En una carta que firmó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete, y que se envió el martes a Femer, el funcionario convocó a la entidad que nuclea a los médicos en la provincia, a concurrir a ese encuentro con el objetivo de “reanudar las instancias de diálogo, con una agenda abierta y con franca vocación e interés de zanjar diferencias que hoy no nos permiten resolver el conflicto, poniendo todo nuestro esfuerzo en lograr los consensos necesarios para destrabar la situación”.

Cañete recordó que “nuestra obra social ha venido cumpliendo con los prestadores a medida que recibe recursos, buscando siempre sostener el sistema solidario de salud, para que nuestros afiliados reciban la mejor atención y las prestaciones sean cada vez de mayor calidad».

El funcionario se mostró optimista en arribar a un acuerdo con Femer, que sea beneficioso para las dos partes.

PARA LA REUNIÓN DEL VIERNES 05/02. Por su lado, Rodolfo Nery confirmó a El Diario la recepción de la nota de la obra social, aunque en las primeras horas de la tarde del martes cuando ya la obra social cerraba, por lo tanto, entiende que en el día de hoy ingresará la respuesta de la entidad que conduce al Instituto.

El profesional comentó que desde el 15 de enero están esperando una comunicación y llegó en vísperas de un feriado y para invitar a una reunión el mismo día que caduca el convenio. “Hace un mes que estábamos esperando la reunión y se quiere hacer el día que se termina el convenio”, deslizó. A pesar del comentario, Nery informó que por los compromisos que tiene, en su caso dirige un hospital, para hoy “resultaba imposible” y por eso solicitan en la respuesta que se realice este viernes. “Hemos estado hablando y si ellos quieren será el viernes a las 10, porque teníamos compromisos”, fundamentó acerca de la imposibilidad de acceder a la convocatoria de Cañete.

El médico estimó que “hoy entrará a Mesa de Entradas la respuesta, diciendo que vamos a ir, pero el viernes. Estuvimos pendiente de esta situación y nos pasamos todo enero esperando la convocatoria, pero como Cañete no estaba no se podía hacer nada. Si se tiene responsabilidad se la asume o se la delega. Querer solucionar a última hora, no es la política de la Federación Médica”, manifestó.

“Exactamente” fue la respuesta de Nery consultado sobre la caducidad del convenio. Ratificó que vence hoy y por tanto los afiliados a la obra social ya no tienen cobertura para los servicios que prestan los profesionales que forman parte de esa Federación.

EL CÍRCULO. La organización que nuclea a los médicos en Paraná comunicó que sin convenio, “los afiliados deberán abonar al momento de la prestación”.

Precisó que “se le entregará al paciente un recibo para que pueda presentar a la obra social para su reintegro. La medida surge luego de que el Convenio fuera denunciado por FEMER y hasta que se concrete un nuevo acuerdo que garantice condiciones justas y dignas para el trabajo y desarrollo profesional”.

El Círculo Médico subrayó que el reclamo de Femer “no se reduce a una cuestión arancelaria, sino que busca avanzar en un nuevo marco de trabajo que contemple las necesidades y requerimientos específicos de cada especialidad, partiendo de la base de que la medicina se ha complejizado y es necesario actualizar los procedimientos para la práctica médica, para garantizar así el derecho médico en tanto trabajador de la salud y el acceso a una salud de calidad por parte de los afiliados”.

Desde la Comisión Directiva del Círculo Médico se aclara que “no se cortan los servicios, sino que los médicos se quedan sin Convenio con Iosper. A partir de este 4 de febrero y hasta que se haga un nuevo acuerdo”.

El Círculo recordó por otra parte, que el conflicto, que devino en una denuncia y vencimiento del Convenio, tiene un origen de larga data en que “los derechos médicos vienen siendo sistemáticamente vulnerados por parte de la obra social provincial, al igual que los derechos de los afiliados de acceder a una salud integral y de calidad, enfermos crónicos que no reciben sus medicamentos, prácticas médicas y quirúrgicas no contempladas, entre otras”.

Agregó que la situación se vio agravada en el contexto de la pandemia donde los médicos se pusieron al frente, exponiendo su salud y la de su familia, algunos incluso perdieron su vida, trabajando en jornadas extendidas, renunciando a vacaciones y muchas veces sin los elementos de trabajo ni de protección necesarios.

“La salud, más que nunca, debe ser una prioridad en la política de Estado y eso implica garantizar condiciones justas y dignas para el desempeño de sus trabajadores”, planteó el Círculo.