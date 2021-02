Preparan la segunda jornada de una feria solidaria

Cuando la necesidad y la solidaridad se unen, vaya si es buena combinación. Por estos días y ante el inminente retorno al ciclo escolares y a algunas actividades que suelen desarrollar anualmente niños/as y adolescentes, en muchas familias se están agudizando estrategias para lograr compras económicas. Mariela Mohr, docente y vecina de Crespo, coordina una actividad solidaria en este sentido, sobre lo cual explicó a FM Estación Plus Crespo: "Conversando con un par de amigas surgió la idea de atender un poco esta necesidad que están teniendo muchas familias de tener que comprar uniformes, útiles -que algunos aún se conservan del año pasado, pero otros no-, mochilas y demás. Otros chicos ya no los van a usar y nos pareció que se podía hacer una Feria. No sólo es compra-venta, sino también canje: quien trae algo en donación, puede retirar otra cosa que esté precisando. A su vez, pensamos en beneficiar alguna institución y así hablamos con la comisión del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, que aceptaron la propuesta".

La Feria tuvo su debut este sábado y con mucha expectativa se preparan para la segunda jornada, que será el sábado 28 de febrero, en Mendoza 1265 -frente a la cancha de fútbol de la iglesia San José-. Estará abierta a partir de las 9:00 y hasta el atardecer, en horario corrido.

"Abarca elementos de todos los niveles, ya sea maternal, nivel inicial, primario, secundario", contó Mariela Mohr, invitando a quienes puedan realizar su donación, a efectuarlas a lo largo de la semana.

"Hemos visto mucho interés", afirmó la organizadora y agregó: "Sabemos que hay chicos y chicas que van a basquet, fútbol, patín y otras disciplinas, que por ahí a medida que crecen van cambiando talle y les quedan los equipos sin usarlos. Los estamos recibiendo también. Por el momento no son tantos los que tenemos, sí indumentaria de instituciones escolares públicas y privadas".

La feria escolar y deportiva con fines solidarios, tiene incluso un complemento más, que la coordinadora explicó: "Nos han donado útiles nuevos, con los que armamos dos bolsones para sorteo. Quienes nos visiten podrán hacerse de un bono de $50 y al cierre del sábado 28 se estará sorteando".

En cuanto a las condiciones en que se desarrolla la actividad, la docente indicó que "se realiza en la vereda, como para que se pueda respetar el distanciamiento al aire libre, además del uso del barbijo y alcohol en gel".

Finalmente, Mariela Mohr agradeció a quienes su suman con sus colaboraciones y recordó que "es una oportunidad para aprovechar, porque hay variedad en muy buenas condiciones de uso".