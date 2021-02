Escuela Secundaria no comenzará con las clases presenciales por problemas edilicios

El ciclo lectivo 2021 se caracteriza por ser mixta: presencial y virtual, en forma alternada. Pero los estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 60 Bicentenario de Crespo no tendrán esta experiencia educativa en forma completa. La directora del establecimiento, Elizabeth Buldra, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Vamos a estar comenzando las clases de manera virtual. Toda la información que tengamos que darle a las familias, la estaremos canalizando a través del Facebook de la escuela, que es una herramienta a la que todos acceden. En principio será sólo virtual por los problemas edilicios que tenemos y que sabemos que serán reparados por Arquitectura de Entre Ríos, aunque no tenemos definido el momento en que comenzarán las tareas. Hay que realizar trabajos en el tanque de agua; tenemos filtraciones en la planta superior, que no es un inconveniente nuevo, sino que ya ha tenido sus reparaciones y ahora reapareció, repercutiendo en la instalación eléctrica del pasillo. Otra de las necesidades es volver a poner en funcionamiento el ascensor, que presenta una filtración por debajo y es imposible usarlo. Quedó estancado en una determinada posición y no lo podemos mover de ahí, porque salta el disyuntor".

"Sabemos que la Provincia asume el compromiso de realizar la obra, pero no tenemos fecha certera de inicio, porque falta firmarse el presupuesto", comentó la directiva.

Elizabeth Buldra se mostró expectante de que "en un plazo breve" se pueda comenzar a dar clases en las aulas, sobre lo cual manifestó: "Será presencial dentro de lo que es este contexto de pandemia, que implica grupos reducidos, asistencia en franja horaria acotada, características para las cuales desde la semana anterior los docentes, directivos, supervisores y todo el personal hemos mantenido reuniones organizativas. Asimismo, para quienes ingresan al primer año escolar en nuestra institución, proyectamos que en grupos reducidos tengan un recorrido para conocer la escuela".

La directora de la Escuela Nº 60 Bicentenario recordó a las familias que la "institución estará abierta, con el servicio de biblioteca disponible para los alumnos -bajo protocolo-, y en contacto virtual permanente".