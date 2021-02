Organizan un devocional público previo a la partida del Pastor Darío Dorsch

Estacion Plus Crespo

En tiempos de esta "nueva normalidad", la Iglesia Evangélica del Río de la Plata de Crespo decidió agasajar al Pastor Darío Dorsch mediante un Devocional. El presidente de la congregación, Sergio Sturtz, dio detalles a FM Estación Plus Crespo: "Estamos en época de pandemia y como no podemos organizar una fiesta con mucha participación, como es habitual, haremos una actividad al aire libre. Es un homenaje al Pastor Darío Dorsch, que se va a Jardín América, en Misiones. Está programado para este viernes 26 de febrero, a las 21:00, en el anfiteatro del Lago. Es abierto a la comunidad, ya cursamos invitaciones a nivel instituciones, al municipio, el Concejo Deliberante y esperamos a todos los que se puedan acercar. Estarán presentes todos los grupos de trabajo que creó, que son muchos y sospechamos que será un acontecimiento especial. No es una despedida, sino un 'hasta luego', porque nadie sabe las vueltas de la vida".

"Encuentro, anécdotas y mucha emoción, mucha gratitud", enumeró el presidente congregacional como características del Devocional venidero y en tal sentido, comentó: "Fueron 8 años de un trabajo muy productivo, muy exitoso. Dorsch para la congregación dejó una trayectoria muy importante. Se buscaba un perfil de pastor y periodista, creo que lo cumplió con creces. Socialmente ha hecho un gran trabajo ecuménico, de unir a todas las iglesias de la ciudad, una actitud muy cristiana, porque si somos todos creyentes era hora de ponerlo en práctica. Por eso nos parece oportuno hacerle un reconocimiento a su trabajo religioso y social. El Devocional tiene un amplio concepto. El Pastor es una persona muy activa, siempre fue muy positivo para nuestra comunidad religiosa, y su impronta no sólo quedó plasmada en Crespo sino también a nivel de la IERP, que está integrada por tres países. Ha sido una experiencia reconocida".

Asimismo, Sergio Sturtz destacó que "en este año tan particular, donde el aislamiento nos ha cambiado el modo de vivir, tener a alguien que diariamente nos de una referencia, un mensaje, nos acerque a nuestras creencias, ha sido muy importante. Sus micros le dieron muy buena llegada, incluso con mayor aceptación en otras comunidades de fe. Él eligió volver a Misiones, donde ha hecho gran parte de su vida pastoral, pero antes le haremos su reconocimiento", concluyó.