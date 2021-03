Elina Ruda: "Cuando uno tiene un plan, tiene muchas más posibilidades de adaptarse a las contingencias"

Estacion Plus Crespo

A poco de haber concluido el Arq. Dario Schneider su discurso de apertura del Período Legislativo local, el bloque de concejales del oficialismo mostró su sentido de pertenencia al gobierno municipal y en tal sentido, la presidenta del bloque Frente Crespo Nos Une, destacó el año de gestión transcurrido. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, Elina Ruda, expresó: "Me quedo con la idea de que cuando aparecen estos procesos como el que tuvimos que atravesar en el 2020, se puede apreciar el valor de tener una proyección de la gestión pública. Al tener planificados objetivos, programas, planes, cosas que estaban en ejecución y otras que estaban proyectadas llevar adelante como trabajo del año, todo fue más llevadero. Cuando uno tiene un plan, tiene muchas más posibilidades de adaptarse a las contingencias, a las dificultades, a lo nuevo, a la incertidumbre. Y es lo que ocurrió. Fue a lo que me llevó ir escuchando los distintos espacios que se crearon y las herramientas con las que se trabajaron".

"Uno de los protagonistas del año pasado ha sido la Oficina Municipal de Estadísticas", resaltó la edil, en consonancia con el pensamiento esgrimido y agregó: "Nos permitió tener día a día datos, que nos dieron la posibilidad de actuar rápido tanto en lo sanitario, como en aspectos económicos, en los procesos educativos, fue uno de los aportes interesantes al planteo de cómo readaptar lo planificado. Tuvimos que desprendernos del deseo de hacer muchas actividades, como la Fiesta de la Avicultura o las vinculadas a espacios territoriales, que siempre disfrutamos mucho y que han sido la característica de este gobierno en los 4 años anteriores. Pero los relevamientos indicaban que había que readaptar el plan de gobierno, sobre todo durante el período más complejo, que fue el aislamiento severo. De a poquito fuimos abriéndonos y aparecieron oportunidades para el comercio, la industria, con protocolos, pero avanzando. Los datos nos han permitido estar muy en contacto con lo que le iba sucediendo a la gente, a todos nosotros".

La presidenta del bloque mayoritario en el Concejo Deliberante, se focalizó en lo que depara este 2021 y haciendo referencia al corto y mediano plazo, sostuvo: "Lo que más expectativa me da es que ahora hay que capitalizar todo el aprendizaje que tuvimos de esta pandemia. Por estos días estamos todos muy atentos a lo que sucede en el inicio de clases, habrá que ir siguiendo el proceso, si funciona, creemos que así será. Los niños han sido los grandes relegados en este período de pandemia y de aislamiento. Es momento de hacer los mayores esfuerzos para que todo el sistema educativo sea lo más cercano a lo que era".

En otra línea de pensamiento, Ruda afirmó: "Mi mayor ilusión es retomar el espacio de 'la Plaza de mi Barrio', que fue uno de los anuncios de esta noche. Es una instancia muy territorial, que nos permite conectarnos con la comunidad a partir del interés por los espacios públicos, que son una característica de este gobierno. No nos animábamos, había riesgos, pero fuimos aprendiendo, evaluando y ahora sabemos cómo hacerlo, somos conscientes que con los cuidados y protocolos correspondientes, se puede retomar ese espacio, que genera participación, del cual salen los mejores proyectos y que hacen que desde la gestión nos conectemos de una manera diferente con la comunidad".