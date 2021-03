El Gobierno advirtió a empresas que si hay aumentos seguirá el plan Precios Máximos

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó hoy que Precios Máximos se va a "desactivar" en la medida en que haya "compromisos concretos" por parte de las empresas para no aumentar por encima de las metas anuales.

Al finalizar la reunión de Gabinete, el funcionario nacional insistió en la necesidad de que se recuperen los salarios durante este año.

"Lo vamos a poder desactivar en la medida en que haya compromisos concretos de alinear los objetivos de precios del sector a los objetivos generales de inflación", sostuvo Kulfas en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, remarcó que "el objetivo central es cuidar la mesa de los argentinos".

"Necesitamos que el salario real se recupere y crezca por encima de la inflación", analizó y sostuvo: "En ese marco es razonable ir retirando los precios máximos, pero necesitamos que el salario real efectivamente crezca".

Recordó que en el sector alimenticio durante enero "se detectó desabastecimientos de algunos productos, como, por ejemplo, el aceite y ahora las empresas tienen toda la potestad para dar las explicaciones del caso".

"Después se verá si ha sido un problema justificado o una maniobra especulativa que amerite una sanción", estimó el ministro.

Kulfas señaló que las medidas tomadas por el Gobierno con las empresas "no son una actitud de prepotencia ni disciplinaria contra nadie".

"Es aplicar la ley y de eso no nos vamos a bajar nunca", resaltó.

En tanto, durante la reunión encabezada mediante videoconferencia por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros analizaron la marcha de la política macroeconómica y trazaron la continuidad de las mesas de diálogo para coordinar políticas de precios y salarios.

A su vez, se analizó el cumplimiento de la ejecución presupuestaria de los dos primeros meses del año y la evolución del programa REPRO II, en el cual ya se encuentran inscriptas casi 15 mil empresas y 554.351 trabajadores.

La reunión de Gabinete económica fue realizada horas antes del encuentro con el sector alimenticio y en el día previo a la mesa de diálogo pautada con el rubro de la construcción con el fin de "tener una estrategia que permita adecuar estos objetivos macroeconómicos plasmados en el presupuesto 2021".

De la reunión participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.







Noticias Argentinas