El Hogar Nuevo Amanecer aguarda un nuevo control de las instalaciones

La presidenta de la comisión sostenedora del Hogar Nuevo Amanecer, Georgina Fontana, dio un balance del último evento público a beneficio, destacando que posibilitó materializar algunos objetivos. Al respecto, contó a FM Estación Plus Crespo: "Estamos muy conformes con cómo salió la peña. Si bien no fue la cantidad de gente que esperábamos, también sabemos que fue organizado bastante sobre la fecha, lo cual a veces hace que no sea suficiente la difusión. Pero igualmente quienes asistieron lo disfrutaron, fue un espectáculo muy lindo y eso nos hace sentir bien. Con el dinero recaudado se adquirieron los detectores de humo para las habitaciones, que era una exigencia que nos fue apuntada como observación tras la auditoría que tuvimos del IPRODI. Tuvimos la visita desde el Juzgado también y ahora estamos trabajando con la directora algunas cuestiones más de dinámica de trabajo, que no requieren inversión, pero que fueron observaciones que nos hicieron".

"Ahora resta que vuelvan a visitarnos y que controlen la instalación de los detectores de humo que nos habían requerido durante la auditoría", afirmó con expectativas la presidenta. La habilitación que persigue la institución, les permitiría acceder a programas y subsidios afines a la prestación.

Venta a beneficio

Georgina Fontana ofreció a la comunidad: "Hemos organizado una venta de chorizo fresco, para el viernes 26 de marzo. Deberán retirarse desde el Hogar y el costo es de $520 el kilo. Aumentó en relación a la última venta que hicimos, pero no es un valor que fijamos nosotros, sino que en el mercado ha subido. Los pedidos se pueden hacer al teléfono 5272166, que es el fijo del Hogar o bien a través de cualquiera de los miembros de la comisión. La recaudación será destinada a los gastos corrientes de mantenimiento y funcionamiento".