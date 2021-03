Las exportaciones de Entre Ríos cayeron 2,5% interanual en 2020

Las exportaciones de Entre Ríos en 2020 alcanzaron los U$$ 1.425 millones, un 2,5% inferiores a las exportaciones del 2019. Las exportaciones entrerrianas equivalen al 2,6% de las exportaciones nacionales y el 6,9% de las exportaciones de la Región Centro.

El impacto fue menor que en provincias como Córdoba, que exportó en 2020 U$S 8.163 millones, lo que marca una caída del 9,7% con respecto a 2019. En tanto, Santa Fe vendió al exterior en 2020 U$S 8.163 millones, lo que marca una caída del 9,7% con respecto a 2019.

El predominio de las exportaciones de Entre Ríos está en el rubro “Productos Primarios” con U$S 736 millones (51,7% del total exportado), luego le siguen las “Manufacturas de Origen Agropecuario” con U$S 548 millones (38,5% del total exportado) a continuación se ubican “Manufacturas de Origen Industrial” con U$S 108 millones (7,6% del total) y por último el rubro “Combustibles y energía” con U$S 33 millones (2,2% del total exportado).

En cuanto a los productos, los de mayor exportación fueron los cereales (maíz, trigo y arroz) que alcanzaron los U$S 516 millones y explican el 36,2% del total exportado y han sido 10,1% superiores a las de 2019, luego se ubican “Carnes y sus preparados” con ventas por U$S 379 millones y representan el 26,6% del total exportado sufriendo una caída interanual del 16,5%, publicó Dos Florines.

Los destinos de mayor preferencia en las exportaciones provinciales fueron China (U$S 360 millones – 25,3% del total exportado), Mercosur (U$S 248 millones – 17,4% de las exportaciones), ASEAN (U$S 145 millones – 10,2% de las exportaciones), NAFTA (U$S 105 millones – 7,4% de lo exportado) y Magreb Egipto (U$S 95 millones – 6,7% de las exportaciones totales).

Caída nacional

Las exportaciones nacionales cayeron 15,7% en 2020 respecto de 2019, lo que da cuenta de que la pandemia paralizó el comercio mundial. Esta suma de factores arroja como resultado, una realidad que marca un 2020 con ventas al exterior por U$S 54.884 millones.

Las exportaciones siguen dependiendo de los productos agrícolas, siete de los 10 principales complejos exportadores del país pertenecen al sector agroindustrial. En 2020 el complejo exportador de mayor importancia fue el “Sojero” (harinas y pellets, aceite, poroto, biodiesel) que sumo U$S 14.865 millones (27,1% del total de las exportaciones), luego se ubicó el complejo exportado “Maicero” (maíz en grano, granos para siembra, almidón de maíz) con exportaciones por U$S 6.151 millones (11,2% del total de las exportaciones totales).

Luego se ubicaron el complejo “Automotriz” U$S 4.309 millones (participación del 7,9%), “Petrolero – Petroquímico” con U$S 3.660 millones (participación del 6,7%), “Carnes y cueros bovinos” U$S 3.368 millones (6,1% de las exportaciones nacionales), publicó Dos Florines.