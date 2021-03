Con folletería impresa y un mano a mano, la policía previene a vecinos de posibles estafas

Este martes se lanzó en Paraná una intensa campaña de prevención de estafas, que se espera pueda materializarse en cada localidad del departamento, habida cuenta que periódicamente también se reportan damnificados en las ciudades de Campaña. La Policía de Entre Ríos decidió doblegar sus esfuerzos en post de evitar más casos y para ello -sin distinción de jerarquías ni cargos-, el personal que se aboca a esta materia delictual específica salió a la calle, a encontrarse y alertar en persona a las potenciales víctimas.

La modalidad fue impulsada por la División Delitos Económicos, dependiente de la Dirección de Investigaciones, cuyo personal se desplegó por las calles de la capital entrerriana, recorriendo las arterias más transitadas del microcentro y apostándose en los accesos a las entidades bancarias. En el transcurso de las primeras horas de practicarse esta estrategia, el Jefe de Delitos Económicos, Javier González, detalló a FM Estación Plus Crespo: “Nos hemos inclinado a los tradicionales folletos en papel, con recomendaciones escritas, porque nos interesa llegar sobre todo a los adultos mayores. Hoy se hacen muchas campañas desde las herramientas tecnológicas o virtuales, utilizando redes sociales, pero nuestros mayores por ahí no tienen acceso a Internet o no les resulta cómodo, no es una vía con la que ellos estén íntimamente conectados. Nos volcamos a esta idea, para que puedan llevárselo a la casa, leerlo junto a su familia, tenerlo a mano como para que el mensaje esté más presente y de esa manera, estén más prevenidos. Son una serie de recomendaciones para no caer en estafas y defraudaciones. En esta primera mañana estuvimos en la zona de la peatonal, cercanos al ingreso de los bancos, porque se vienen días de cobro y es importante llegar con esta concientización. Apuntamos a los adultos mayores, pero también a la población en general, sobre la que notamos también interés”.

La entrega del material favorece la charla entre la policía y el ciudadano, un sistema que afianza el vínculo y despeja dudas. Acerca de la repercusión de este primer contacto, el funcionario manifestó: “La recepción ha sido muy satisfactoria, nos han dado respuestas de estar muy conformes. Notamos que nos han hecho muchas preguntas sobre cómo actuar, cómo desenvolverse en caso de que los contacten, cuestiones que por ahí no tenían muy en claro. Había casos en los que viven solos o son parejas de adultos mayores y es un tema que escuchaban, pero no habían conversado con nadie aún y ahora nos pudieron trasladar sus consultas. En esta experiencia de salir a su encuentro cara a cara, nos han contado sus experiencias, de que han recibido llamados, que les han ofrecidos premios, falsas ventas de productos; prácticamente hemos detectado que nadie ha sido ajeno a un intento de este tipo de ilícito”.

“Creemos que este flagelo se combate con educación, con concientización en los potenciales damnificados”, afirmó González, al sostener el criterio de la línea de trabajo establecida desde hace unos años.

El jefe de Delitos Económicos destacó que “a los consejos hay que refrescarlos, como para que cuando alguien recibe un llamado o una propuesta, se tome 5 minutos para reflexionar y no actúe desde la emoción o porque le seduce la venta o compra, porque es el enganche de los estafadores para terminar apoderándose de sus cuentas u operatorias bancarias”.

La campaña se puso en marcha con recursos humanos y materiales propios de la Policía de Entre Ríos. En tal sentido, González manifestó: “En un área específica de Jefatura Central nos hicieron el diagrama como para poder incorporar texto en una imagen y se imprimió también en la Central, de manera que es todo a pulmón. Agradecido por la predisposición y colaboración para que esta actividad se pueda concretar. Se hicieron 300 folletos y vamos a tratar de en los días sucesivos estar llegando a tener contacto con nuestros mayores”.

La prevención no se limita a Paraná, sino que desde la fuerza de seguridad se trabaja en articular y coordinar el desembarco en otras ciudades, donde también es considerable el número de afectados por hechos en detrimento del patrimonio. Sobre esa perspectiva, González señaló: “Estamos evaluando los mecanismos para que a través de la coordinación que se pueda dar, las distintas Departamentales y Comisarías dispongan del instructivo. El folleto ya se ha digitalizado, como para que tenga alcance en las redes y también para que en cada jurisdicción se pueda hacer esta modalidad de prevención, ya que las estafas y defraudaciones se perpetran en cualquier ámbito y en todo el país. Nadie está exento. Sabemos incluso que cuanto más pequeñas o tranquilas son las comunidades, más confianza presentan los vecinos o pobladores y es ahí cuando se convierten en vulnerables, cuando se aprovechan de su buena fe”.