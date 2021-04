"Se activó el airbag, pero el conductor no llevaba el cinturón de seguridad colocado", indicaron desde la Policía

Si bien no se conoce con exactitud cuánto habría atenuado la trágica consecuencia el uso del sistema de seguridad, lo cierto es que quien manejaba fue hallado liberado dentro del rodado. El motor salió expulsado.

Estacion Plus Crespo

Habiendo culminado las diligencias ordenadas por la justicia en el lugar, el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Esteban Gómez, detalló a FM Estación Plus Crespo: "Por disposición de la Fiscal en Turno, Dra. Melisa Saint Paul, el occiso fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, a fin de que se practique la correspondiente autopsia y luego será entregado a sus familiares, para una última despedida".

Siendo cauto y respetuoso del dolor de su familia, como así también del avance de la Instrucción Penal Preparatoria, el funcionario referenció: "Se estableció que viajaba solo, estimamos que tendría entre 33 y 35 años de edad, y es oriundo de Diamante", y agregó: "Será correctamente identificado a partir de las pericias que se están llevando adelante".

En cuanto a la forma y circunstancia del fatal siniestro ocurrido esta madrugada, en Ruta 12 y acceso a Colonia Merou, Gómez sostuvo: "No nos adelantamos a la mecánica del hecho, pero sí podemos decir producto de la inspección ocular de la escena, que en ese punto de la Ruta 12 existe una curva, que podría llegar a tener incidencia. Es tarea de investigación, pero es una referencia particular. No hay indicios de que haya participado una segunda unidad, ni que el rodado haya tumbado durante su trayectoria hasta la efectiva detención de la marcha. Por los destrozos evidenciados, el vehículo habría impactado de frente con la garita -en una de las columnas traseras-, saliendo el motor expulsado, el cual fue hallado en proximidad".

"Se activó el airbag, pero el conductor no llevaba el cinturón de seguridad colocado. No obstante, no salió despedido", dijo el subcomisario.

El titular de la Suran fue localizado por la policía local, por lo que quien conducía no era el propietario y se trataría de un familiar.