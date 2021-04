Acompañante sin casco, la irregularidad que cosecha retenciones de motos

Estacion Plus Crespo

Este fin de semana, personal policial, inspectores de tránsito y agentes de la Guardia Urbana Municipal, llevaron adelante operativos de cierre comercial y de identificación vehicular en tránsito, desplegando sus móviles y el recurso humano en puntos alternados de control.

El Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Esteban Gómez, confirmó a FM Estación Plus Crespo que "se retuvieron 4 motos" y al dar cuenta de las irregularidades más frecuentes, señaló los "caño escapes antirreglamentarios seguidos de la falta de uso de casco por parte del acompañante".

En relación a esta segunda exigencia, el funcionario manifestó: "Aprovecho para pedirle a la ciudadanía la colaboración en este sentido. Se está notando como una falencia marcada, que los acompañantes de moto se desplazan sin casco. Pedimos no sólo a ellos, sino también a los propietarios o al autorizado a conducir, que sea responsable en este sentido y no lleve a otra persona si no cuenta con el dispositivo de seguridad. Es una obligación que nace de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, teniendo su concordancia con la ley provincial e incluso una ordenanza municipal que precisamente lo establece como un motivo de retención preventiva".