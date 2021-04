Sorpresa en una casa de Crespo: Bomberos extrajeron el ofidio

Estacion Plus Crespo

Una particular intervención bomberil tuvo lugar en la mañana de este martes. Pablo Gettig Jacob, jefe de Cuerpo Activo, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Recibimos el pedido de presencia en una vivienda de Barrio Salto, donde arribaron 2 bomberos. Una señora había descubierto en el interior de su casa, un ofidio no venenoso. Se procedió a la extracción y posterior liberación en la zona rural".

Pese a la sorpresa e impresión que causa para una moradora el hallazgo, todo concluyó sin mayores complicaciones.

.