Dos detenidos en el esclarecimiento de un hurto de cartera extraída de un auto

Estacion Plus Crespo

Un rápido y articulado accionar policial puso a disposición de la justicia a los acusados de cometer un ilícito en la tarde del martes, en Avda. Independencia casi Av. Humberto Seri. El hecho ocurrió en horario comercial, en circunstancias en que la propietaria de un automóvil descendió a hacer sus compras, dejando el vehículo abierto. Las imágenes de la situación delictiva se viralizó y pese a los contratiempos que ello conlleva, se pudo avanzar con resultados satisfactorios.

El subjefe de Comisaría Crespo, Esteban Gómez, indicó a FM Estación Plus Crespo: "A partir de la denuncia, nuestro personal de Investigaciones se abocó a tratar de dar con los autores. La denunciante accedió a las imágenes de un sistema de cámaras perteneciente a un privado de ese lugar, las cuales tomaron estado público, pero no se apreciaba el dominio del vehículo, ni el color real del mismo y tampoco se llegó en primera instancia a poder individualizar al sujeto en cuestión. Con ese cúmulo de datos por reunir, se iniciaron las averiguaciones de rigor, estableciendo pistas firmes a lo largo de la jornada".

Testigos, más registros fílmicos, base de datos oficial y la colaboración de los efectivos especializados, fueron la combinación para procedimientos en beneficio de la damnificada. Carlos Schmunk, Jefe de Robos y Hurtos, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Se trabajó como siempre, en muy buenos términos con el personal de Comisaría Crespo, que había reunido la información vinculada a uno de los autores, a partir de lo cual esta dependencia brindó su colaboración. Cerca de las 21:30 de este miércoles, en Paraná, se logró ubicar a las dos personas que actuaron en Crespo y el automóvil en el cual se conducían, que uno de ellos tenía autorización de manejo".

Gómez dio cuenta que se trata de un Volkswagen Suran, en el cual se movilizaban dos jóvenes que promedian los 30 años de edad, ambos radicados en la ciudad de Paraná. "Se solicitó la requisa del vehículo a la Fiscalía en Turno, a cargo de la Dra. Paola Farino, medida que fue autorizada y que se llevó adelante avanzada la noche. Se hallaron dos teléfonos celulares -uno de los implicados y el de la víctima de la ciudad y un inhibidor de alarmas, entre otros elementos personales", comentó el funcionario a cargo de la seguridad de Crespo.

No se trataba de improvisados, sino de sujetos que se dedican a la modalidad. Así lo confirmó Carlos Schmunk, quien expresó: "Al contar con este dispositivo, se presume cierta especialización y de hecho, una de las personas ya ha sido investigada por esta División en tipificación similar. Es importante a los términos de la prevención de la gente, conocer el uso de estos inhibidores. A veces en las denuncias manifiestan 'no sé si cerré el auto, si se activó la alarma'. La gente desciende de los vehículos acostumbrada a activar el control remoto, sin corroborar si efectivamente se activó o sin chequear si las puertas han quedado trabadas. Con este aparato, una persona se ubica en forma cercana al vehículo y al momento que la persona está por accionar la alarma, con esta especie de equipo de radio (handy) barre la codificación de la alarma y la persona se va tranquila, pero el vehículo no realizó la acción de seguridad".

"En otras ocasiones hemos trabajado sobre hechos cometidos con esta modalidad por parte de sospechosos de Córdoba, que han operado en Crespo, precisamente porque buscan comunidades donde la gente tome pocas medidas de seguridad sobre sus bienes o gocen de excesiva confianza. Estos sujetos habitualmente merodean las zonas bancarias, de cajeros automáticos, donde hay comercios con movimiento importante de gente, porque sondean quiénes pueden ser sus víctimas como para alzarse con un buen dinero", remarcó el Jefe de Robos y Hurtos.

"El vehículo era aportado por el conductor", dio cuenta Esteban Gómez y agregó: "Este accionar se dio debido a que el conductor del auto tenía que ir a Crespo a comprar productos de limpieza y otros elementos. Hicieron esa actividad económica y de paso, aprovecharon la oportunidad para cometer el hecho".

El funcionario a cargo de la seguridad de la ciudad indicó que "por disposición de la justicia, las dos personas fueron correctamente identificadas y quedaron en libertad, supeditados al Legajo instruido. Respecto del Volkswagen Surán, tras ser requisada, se tomaron placas fotográficas por parte de Criminalística y fue restituido. En cuanto a los elementos secuestrados, se elevaron a la Fiscalía y próximamente serán entregados a la denunciante".

El subjefe de Crespo manifestó que la investigación no culmina en esta instancia, sino que "continuará, habida cuenta de que deben determinarse los movimientos bancarios que se realizaron con la documentación de la damnificada. Lo importante es que se pudo identificar a estas personas, que deberán dar cuenta de esas otras maniobras delictivas que hayan desarrollado".