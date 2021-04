Bomberos de Crespo crea y coordina el "Registro Único de Donantes de Sangre Voluntarios"

Estacion Plus Crespo

Se trata de una prestación muy importante en el marco de le emergencia local y un servicio del cual carecía esta comunidad. Si bien los medios de comunicación local y las redes sociales son actualmente canales para emitir los pedidos y aparecen respuestas, lo cierto es que no siempre sucede en tiempo y forma, además de representar una preocupación que se suma a quienes integran el contexto del paciente. Es claro advertir que la voluntad solidaria está y la demanda crece, pero faltaba reunir y ordenar ambos componentes. Esa es la misión que Bomberos Voluntarios de Crespo asumieron en el marco de su 33º aniversario, que celebran este 24 de abril. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario de Crespo, Héctor Weber, dio detalles del sistema que comienza a funcionar con el inicio de la semana entrante:

Registro Único de Donantes de Sangre Voluntarios

"No vamos a tener relación directa con los centros asistenciales ni con los laboratorios o el Banco de Sangre, sino que vamos a recepcionar la expresión de voluntad de la gente, vamos a informatizar el Registro para que sea fácilmente clasificable por Grupo y Factor, y recibiremos en el cuartel a aquellos que necesitan dadores de sangre", aclaró Weber y precisó: "Desde este lunes, en el cuartel y durante las 24 horas de todos los días, estará disponible la planilla para anotarse como Donante Voluntario de Sangre. La persona con intención, completa sus datos básicos, se carga en el sistema y luego cuando alguien llega al cuartel, solicitando -por ejemplo- 3 dadores de sangre 0+, tras constatar la prescripción médica del requerimiento que será exigible presentar, se imprimirá el Registro del listado de personas con ese Grupo y Factor; al tiempo que desde la misma Oficina de Guardia del cuartel se va a llamar a las personas disponibles para donar. La Guardia va a centralizar la información en forma totalmente confidencial".

"La población tiene que tomar conciencia que es un acto importante para ayudar a otros ante una complicación de salud, que la puede tener cualquiera. Creo que todos en algún momento hemos pasado o conocemos allegados que han atravesado esa necesidad de tener que conseguir dadores y uno no sabe por dónde empezar a buscar, a quién pedirle. Cuando no nos toca de cerca, es algo a lo que no le damos importancia, pero cuando lo precisamos se escucha al grito al cielo y se sale desesperado a buscar. De esta manera, la búsqueda ya va a ser más orientada y directa", afirmó el dirigente de la entidad.

Héctor Weber hizo saber que en principio y hasta tanto se evalúe el funcionamiento, el Registro sólo estará disponible para pacientes internados en el ámbito local. "Lo asumimos con mucha responsabilidad y ojalá vaya creciendo el proyecto de un Banco de Datos de Donantes Voluntarios, pero queremos ir paso a paso y concientizando también a la población".