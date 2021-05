Personal de Salud de Ramírez: "No damos más, la gente nos miente en la cara"

En General Ramírez en las últimas semanas continúan en aumento los contagios de coronavirus y en la calle se observa que es escaso el cumplimiento de las medidas sanitarias, a lo que se suma la falta de controles por parte de los organismos competentes, especialmente en los comercios.

En ese marco, la situación en el Hospital, Nuestra Señora del Luján es alarmante, por lo que el director, Sebastián Reichel y la Dra. Aracelis García fueron al canal de cable local para describir la situación y pedir la solidaridad de toda la comunidad.

Para ejemplificar el panorama, la profesional explicó: “El hospital hoy es como esa familia que sufrió un incendio o una inundación y requiere de la solidaridad de toda la comunidad. Por favor necesitamos colaboración”, remarcó García.

Por su parte, el director del nosocomio sostuvo: “No les estamos pidiendo plata, solo que se cuiden para cuidar a los demás. Uno va a un local con barbijo y te miran como diciendo 'para qué te pones el barbijo'. Esto no terminó, y todos conocemos los protocolos, pongámoslos en práctica“, solicitó Reichel, según reprodujo Informe Litoral.

“El hospital está lleno de gente joven”

El Dr. Sebastián Reichel reiteró una vez más que en el nosocomio local solo pueden atender a pacientes leves, ya que no cuentan con terapia intensiva. “El hospital está lleno de gente joven y si tenemos que derivar a alguien, en la provincia ya prácticamente no hay lugar, como sucede en todo el país. Estamos peor que el año pasado. Entra gente de 18 a 59 años y a algunos se les complica el cuadro sin tener factores de riesgo previo“, alertó.

A este viernes 30 de abril son siete los internados en el nosocomio de entre 20 a 50 años.

“Nos mienten en la cara”

“Nosotros aislamos gente y vemos que no cumplen. Si se quedarían aislados no sería tan grave, los positivos vienen y dicen que no tuvieron contacto con nadie. La gente nos miente en la cara y no somos tontos. Nadie pierde nada con quedarse diez días en su casa, pero algunos prefieren ir al hospital cuando ya no dan más, mientras tanto andan por la calle y contagian”, enfatizó el Dr. Sebastián Reichel.

“Estamos incendiados”

En esos términos se expresó la Dra. Aracelis García. Aseguró que la situación no es distinta a la de Buenos Aires. “Tuvimos que derivar casos a Paraná y lloramos, porque hay días que no se consiguen camas. Dentro del hospital no damos más, estamos agotados y todavía no empezó el invierno“, alertó.

Sin poder disimular su enojo y preocupación, la profesional dijo que “nadie respeta nada, no son solo los jóvenes. Uno lo ve todo el tiempo. Parece que nosotros somos los pesados o que vivimos en una isla (por el hopsital). Ya no sabemos cómo hacerlo entender”, indicó.

Al 27 de abril en esa ciudad había 57 casos activos, con lo que se superaron los 500 contagios en total. A esto se suman las personas que no concurrieron al sistema de salud por diferentes cuestiones, por lo que no figuran en los registros.

Avance de la vacunación

Los profesionales explicaron que la vacunación se realiza en el Centro de Jubilados por una cuestión de espacio. “Ni bien se reciben las vacunas se aplican”, aseguraron.

“Los adultos mayores en gran porcentaje ya están vacunados”, informó el director del Hospital, aunque reconoció que las dosis “llegan a cuentagotas”.

Además, pidieron respetar el horario en que son llamados para presentarse en el lugar, porque se hace de esa forma para evitar la aglomeración de personas.