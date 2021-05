La policía puso fin a una fiesta no autorizada en cercanías a Ruta 12

Estacion Plus Crespo

La conducta parece no cesar y motiva cada fin de semana la intervención de la fuerza de seguridad entrerriana. En las últimas horas, la policía de Nogoyá instruyó actuaciones por infracción al DNU en vigencia.

El subjefe Departamental, Osvaldo Franco, precisó a FM Estación Plus Crespo que promediando las 04:00 de este domingo 2 de mayo, se tomó conocimiento que se estaba desarrollando un evento no autorizado en un camino vecinal, cercano a Ruta Nacional 12. Inmediatamente acudió el personal, recorriendo las inmediaciones de la zona señalada, hasta dar con un inmueble rural donde se advirtió la presencia de muchas personas y vehículos. De hecho, al aproximarse los móviles, un nutrido grupo de vehículos se retiró del lugar. No obstante, los funcionarios arribaron al punto neurálgico del festejo, pudiendo identificar a unas 25 personas que estaban participando, al tiempo que se individualizaron al menos 6 vehículos".

La autoridad policial confirmó "que se identificó al titular de la propiedad, y se elevaron todas las notificaciones de estilo al Juzgado Federal, a fin de que se le de curso al procedimiento y sanciones que corresponden al incumplimiento de las normativas vigentes".

En relación a los dispositivos de prevención y control vinculadas a las disposiciones especiales por la emergencia sanitaria, especificó que "en toda la jurisdicción del departamento se realizan controles. Se implementan en distintos horarios, tanto en Nogoyá como así también en localidades y zona de campaña del ámbito geográfico que nos compete. Asimismo, se han ubicado funcionarios policiales en entidades bancarias, locales comerciales y espacios públicos, a fin de garantizar que no haya aglomeración de personas". Ahondando en esa línea de pensamiento, Osvaldo Franco instó a la ciudadanía "a adoptar los recaudos sanitarios necesarios al momento de desempeñar las actividades habituales y al estar en contacto con otras personas".