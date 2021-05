La Caja de Jubilaciones otorgó la jubilación express a Castrillón

A través de la resolución N° 2.398, fechada este viernes 7, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos le otorgó la jubilación al vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Aroldo Eduardo Castrillón, y de ese modo el magistrado queda a salvo del proceso de juicio político abierto en su contra ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, publicó Entre Ríos Ahora.

Castrillón se jubila con 60 años de edad y 42 años, 5 meses y 20 días de aportes al sistema. La disposición de la Caja señala que “la solicitud del beneficio se formalizó por canal electrónico ante el Organismo Previsional, con entrega de expediente del Reconocimiento de Servicios en el Orden Nacional” y que por lo expuesto “y teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios, el presente caso reúne los extremos legales previstos” en la Ley de Jubilaciones N° 8.732, que “establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria los afiliados” que acrediten 30 años de servicios computados con aportes en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad”.

Pero además, la Caja justificó el hecho de otorgarle la jubilación a los 60 años a Castrillón –no alcanzó la edad exigida- a la cantidad de años de aportes que posee. El artículo 39° de la Ley de Jubilaciones, dice la resolución del organismo previsional, orden que “al solo efecto de acreditar el mínimo de edad necesaria para el logro de la jubilación ordinaria común se podrá compensar el exceso de años con la falta de edad”.

Según el ordenamiento jurídico que impone la Ley de Jubilaciones N° 8.732, los hombres acceden al beneficio a los 62 años, y las mujeres, a los 57. Pero la misma norma contempla excepciones. Podrán jubilarse quienes «acrediten 30 años de servicios computados de los cuales como mínimo 25 deberán ser con aportes en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad. Dicho mínimo se aumentará en uno por cada año de vigencia de la presente ley hasta llegar a 30 años».

El último trámite de repercusión de una jubilación fue la del exdiputado José Ángel Allende, por el que la Caja tardó 1 año y un mes, durante la gestión de Daniel Elías.

El miércoles, el presidente de la Caja había hablado de la jubilación de Castrillón. Edgardo Scarione dijo que el vocal del STJ empezó a tramitar su jubilación entre finales de febrero y comienzos de marzo, aunque formalmente la petición se fechó el último 29 de abril, según el registro que publica en su web el organismo previsional.

“Un día habló conmigo a las 7 de la mañana, y preguntó sobre los requisitos y si estaba en condiciones de jubilarse. Los trámites estaban; faltaba alguna documentación firmada. Pero tiene todos los requisitos para jubilarse, sobradamente. Suma los años necesarios para jubilarse, entre los 8 o 9 años de aporte como autónomo, después de su trabajo en el Estado, a nivel municipal, como legislador y ahora en el Poder Judicial. Los requisitos son sobrados para su jubilación”, dijo Scarione en diálogo con Radio Costa Paraná.

De acuerdo a los datos que reveló el funcionario, el expresidente del STJ y actual vocal de la Sala Civil y Comercial, «tiene entre 42 y 43 años de aporte» al sistema previsional. «El doctor Castrillón tiene todos los elementos, todos los requisitos para jubilarse, sobradamente», afirmó.

La determinación del valor de la jubilación que percibirá Castrillón como miembro del Poder Judicial se hará en base al cómputo sobre los haberes percibidos en los 10 últimos años.

-¿Se llega a jubilaciones de $500 mil, $600 mil?

-Por supuesto.

Juicio político

EL otorgamiento de la jubilación de Castrillón como vocal del STJ abre dos incógnitas: quién ocupará su lugar como vocal de la Sala Civil y Comercial, y qué futuro tendrá el trámite de juicio político, a partir de una presentación que hizo ante la Cámara de Diputados el periodista Daniel Tirso Fiorotto.

El último caso de un vocal del STJ sometido a juicio político es el del exintegrante de la Sala Penal Carlos Chiara Díaz, que fue denunciado en 2016 ante la Comisión de Juicio Político. Chiara Diaz fue sometido a proceso. Pero el miércoles 15 de febrero de 2017, y después de 60 días de tramitación, el caso devino abstracto. Antes de ser acusado por la Cámara de Senadores, el magistrado presentó su renuncia.

El abogado Carlos Reggiardo presentó una denuncia contra Chiara Díaz por mal desempeño de su función. El 23 de noviembre de 2016 la Comisión de Juicio Político consideró que la acusación reunía los elementos para comenzar a investigar.

La Comisión, entonces integrada Diego Lara (presidente), Rosario Romero, Pedro Báez, Juan José Bahillo, Marcelo Bisogni, Gustavo Guzmán, Ángel Vázquez, por el Frente para la Victoria; Gabriela Lena, Jorge Monge, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, por Cambiemos; y Gustavo Zavallo, por el Frente Renovador, empezó a producir medidas de prueba y llamó a declarar a Chiara Díaz, que fue el 1° de diciembre de 2016, en aquella intervención en la que cargó tintas sobre la por esos días presidenta del STJ, Claudia Mizawak, a quien calificó como la “reina de los viajes”.

“Yo no soy un delincuente. Hay muchos de los que figuran en estas actuaciones que sí lo son, que tienen condena firme, y que a lo mejor no les importa que se les diga una cosa u otra. A mí sí me importa”, fue otra de las frases que lanzó Chiara Díaz en su descargo.

Días después de la altisonante defensa de Chiara Díaz, el 5 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos emitió un comunicado en el que informaron que no realizarían declaraciones “con el fin de no interferir con el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ni con la defensa del vocal investigado”. “Una vez finalizado este proceso se harán públicas las aclaraciones institucionales o personales que se estimen convenientes”, agregaron.

APF Digital