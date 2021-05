Internaron por coronavirus a la madre de las dos jóvenes hermanas fallecidas

“No sabemos cómo nos contagiamos, pero de un día para el otro todos empezamos a tener síntomas incluidos. En menos de 10 días me quedé sin hermanas, y encima acaban de internar a mi mamá”, reveló el hijo de la mujer.

La ciudad de Concordia, se vio conmocionada en las últimas horas por la muerte, de dos jóvenes hermanas que se habían contagiado de coronavirus y sufrieron insuficiencias respiratorias. La situación provocó asombro en territorio entrerriano, ya que los decesos de ambas hermanas, se produjeron en un lapso de apenas nueve días.

Aldana Güida, de 21 años, murió el pasado 02 de mayo en el hospital Masvernat y su hermana, Marina, de 29, falleció este martes en el mismo nosocomio.

Apenas 24 horas después de la conmoción, este miércoles internaron a la madre de ambas también por Covid-19, confirmó Alfredo Güida, de 26 años, hermano de Marina y Aldana e hijo de Mariela Italia González, de 52 y que por estas horas y en medio del luto también está luchando contra la enfermedad.

“No sabemos cómo nos contagiamos, fue de repente. De un día para el otro todos empezamos a tener síntomas, incluidos mis padres y mi abuela de 90 años. En menos de 10 días me quedé sin hermanas, y encima acaban de internar a mi mamá”, dijo el joven.

Testimonio

Víctor Forni, ex pareja de Marina y padre de sus hijos, de 11 y 6 años de edad, vertió un desgarrador testimonio desde su cuenta de Facebook al informar la triste noticia. Tras dar el último adiós a la madre de sus hijos, dialogó con El Once TV para brindar su testimonio con el objetivo de tomar conciencia sobre la pandemia.

“La familia está pasando un pésimo momento, porque se le fueron dos personas muy importantes en menos de una semana y la verdad que conmociona porque eran muy jóvenes”, y agregó que “la familia Güida y yo, que soy el padre de los hijos de Marina, estamos destrozados”, remarcó.

“El virus está”

“Quería hacer esta nota para que la gente tome consciencia de que el virus está y que lamentablemente, ahora, se está apoderando de la vida de chicos jóvenes”, reflexionó Forni y agregó que “la familia Güida perdió dos hijas en pocos días. A Marina y a Aldana se las llevó el virus y eran personas sanas. No tenían ningún factor de riesgo ni padecimiento de salud”, resaltó el exesposo de Marina.

Hijos sin su madre

En referencia al desarrollo de la enfermedad en las hermanas, Forni recordó que “Marina estuvo internada tres días y al cuarto, su cuadro se agravó y falleció esta madrugada. No hay consuelo para la familia, ni para los hijos”, y agregó que Aldana, también estuvo internada cinco días y su cuadro se complicó en la sexta jornada.

Marina Güida, estaba cursando el cuarto año del Profesorado de Biología y era madre de José, de 11 años y Mía, de 6 años. “Ver a mis hijos despidiendo a su madre en un ataúd me afectó, fue muy conmovedor”, remarcó Víctor Forni.

“Hay que reamar la familia y tengo que tratar de seguir adelante por mis hijos, porque la madre quería que tuvieran un buen futuro”, resaltó.

Tomar consciencia

“Quiero que la gente tome consciencia porque la enfermedad está y puede afectar a cualquiera. Digo esto por las fiestas clandestinas y las juntadas que hacen los chicos y no creen lo que puede pasar. Parece que hay gente ignorante que no cree lo que está haciendo la pandemia, pero todos los días vemos noticias de lo que pasa”, reflexionó Forni tras perder a la madre de sus hijos y a su ex cuñada por Covid-19.

“Tenemos que cuidarnos muchísimo y tomar conciencia de que la enfermedad está y te mata. No quiero que otro día, haya otra Aldana y otra Marina que se le vayan a otras familias”