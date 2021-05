En operativos nocturnos, hubo 3 nuevas retenciones de motos

Estacion Plus Crespo

Comisaría Crespo desplegó sus patrulleros y personal en diferentes puntos de Crespo, llevando adelante operativos de control vehicular en diferentes zonas. Los mismos se mantuvieron de 20:00 a 23:15, a cargo del Segundo Jefe de la dependencia, Subcrio. Esteban Gómez, quien confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Se efectuaron 3 retenciones de motovehiculos, tratándose de una Guerrero GT 70, conducida por una mujer mayor de edad, advirtiéndose que la unidad no poseía espejos retrovisores. Luego, se impidió que continúe en circulación una Corven Energy, conducida por una mujer mayor, detectándose que carecía de Licencia Única de de Conducir y seguro obligatorio. Y finalmente, una moto Imsa IM 150 ROADX, fue secuestrada por no estar autorizado el conductor a la conducción de la unidad. Asimismo, el acompañante iba sin casco".

El funcionario indicó que todos los conductores están domiciliados en Crespo y que las motos fueron trasladadas al corralón municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.