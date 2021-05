Hernán Jacob: "Rechazamos totalmente que haya reuniones de amigos o familiares, pero sí bregamos para que se pueda trabajar lo más posible"

El anuncio presidencial motivó una reunión de gabinete en la Municipalidad de Crespo, la cual se desarrolló hasta poco antes del mediodía. A instancias de aguardar las definiciones que emita el gobierno provincial respecto de la modalidad de implementación en Entre Ríos, el secretario de Economía, Hacienda y Producción, Dr. Hernán Jacob, brindó a FM Estación Plus Crespo un balance de la situación epidemiológica local y marcó los lineamientos que sustentan la posición municipal de cara a esta nueva etapa de 9 días.

Reuniones sociales y familiares

Las nuevas restricciones demandarán controles intensivos, sobre lo cual el funcionario municipal señaló: "Hasta ahora el gobierno provincial viene disponiendo que sea la Policía, la que asuma el rol de órgano de control de cumplimiento de las medidas que se dictan. Nosotros siempre hemos colaborado con la tarea policial en lo que en nuestro alcance estaba. A diferencia del año pasado -en donde nos hicimos cargo de una situación que de algún modo desconocíamos y para la que no estábamos del todo preparados-, ahora nosotros estamos a total colaboración para tratar de mitigar la propagación de esta enfermedad".

"Las reuniones sociales son una situación especial. En eso vamos a ser más inflexibles ahora, porque no hay ningún margen para irresponsabilidades. Compartimos plenamente las medidas que ha tomado últimamente la Comisaría de Crespo, desactivando fiestas clandestinas e interrumpiendo reuniones sociales. No hay margen para eso, en este momento no, cuando se pueda se retomará", dijo Jacob y fue enfático en sus aseveraciones: "Desalentamos total, absoluta y contundentemente las reuniones sociales o familiares. Así como en otro momento dijimos que se podía admitir o permitir, en estas circunstancias no se puede, no se debe y es una falta de sensibilidad e irresponsabilidad social grave, que si es perseguida y penada, nosotros vamos a estar aplaudiendo esas decisiones de los organismos de seguridad y judiciales que corresponde intervenir".

El secretario señaló que es un mensaje claro, para que el pedido llegue a la población: "No son momentos para reuniones de amigos ni grandes reuniones familiares y demás. Sabemos que es muy feo, pero hay una realidad", afirmó y dio detalles de un análisis en tal sentido: "No me gusta hablar de estadísticas cuando refieren a situaciones que pasan por lo humano, pero para que se entienda, de los números que manejamos en la ciudad de Crespo, se desprende que de cada 100 personas que se contagian, 1 fallece. Puede interpretarse como pocos o muchos, pero a la persona que se le muere un ser querido, un padre, una madre, un hermano, no le podemos ir a hablar de estadísticas. Ha producido un dolor y un vacío en esas familias, que debemos respetarlo. Y de esos 100 casos, seguramente 20 personas están transitando un cuadro de moderado a moderado-grave de la enfermedad y la van a pasar mal. Cuántos menos crespenses atraviesen momentos complejos, mejor vamos a estar, aunque impliquen estos esfuerzos de los que hablamos hoy en día".

La curva de contagios en Crespo

"Nosotros tenemos un sistema de seguimiento a nivel local, cuyos números están siendo elevados y de algún modo nos deben ocupar y también nos preocupan, porque evidentemente hay que tomar algunas medidas que el gobierno nacional ayer empezó a delinear, nosotros estamos esperando el contenido concreto del DNU Nacional y las medidas que paralelamente adopta la provincia de Entre Ríos", expresó Jacob, coincidiendo en que la situación sanitaria requiere de alguna intervención pública más efectiva.

Asimismo, mientras se aguardaba el anuncio del gobernador Bordet, el funcionario municipal de Crespo explicó: "En el último tiempo no hemos querido tomar medidas adicionales, para no confundir a la gente. Pero sí entendemos que la situación actual amerita tratar de detener o disminuir la circulación de personas, para aminorar la cadena de contagios".

Jacob señaló que "el aumento de casos en Crespo no difiere de la situación que se presentó a nivel provincia y país. Incluso si se mide comparativamente, el porcentaje de incremento todavía es más bajo a nivel local. De todos modos, esto no nos posiciona como una isla, sino que por el contrario, nos lleva a tomar rápidamente o de manera anticipada, mayores recaudos. Somos un polo regional económico y de determinadas actividades, con lo cual nos coloca en un escenario que es permanentemente monitoreado por el COES Local".

Sostener el perfil productivo y de trabajo

Muchos son los rubros que durante una franja horaria de considerable duración -al menos 12 horas-, podrán desarrollar su jornada de trabajo con normalidad. Otros, por 9 días hábiles, de los cuales sólo 3 son laborables, deberán detener sus acciones, en post de contribuir a una mejora en la capacidad operativa del sistema de salud. Reflexionando sobre esas variables, el secretario de Economía, Hacienda y Producción, manifestó: "Rechazamos totalmente que haya reuniones de amigos o familiares, pero sí bregamos para que se pueda trabajar lo más posible. Siempre hemos pedido ser consultados -al menos a través de los intendentes, que son los gobernantes que tienen contacto más directo con la realidad-, acerca de aportes a realizar en la definición de estrategias. Porque no es cuestión de oponerse o de poner piedras en el camino, porque es una situación por demás delicada y siempre lo entendimos así. Después hay concepciones. Hay funcionarios públicos que se sienten importantes prohibiendo y hay otras que pensamos que lo más importante es fortalecer la responsabilidad del ciudadano. Cuando no hay otra salida que restringir, por supuesto que corresponde poner en marcha ese sistema. En este contexto, nos ponemos en los zapatos del comerciante, del laburante, de la persona que vive del producido día a día de su trabajo. Entendemos que si esta medida se cumple como se ha anunciado, va a durar hasta el 30 de mayo y nosotros tenemos la obligación de pedirles a los crespenses que hagamos un esfuerzo más -es una postura que nos toca tomar, y la verdad es que siempre nuestra comunidad ha respondido muy bien a nuestros pedidos-".

El personal de Salud de Crespo, en "situación difícil"

Hernán Jacob instó a ser solidarios con quienes se desempeñan en la primera línea de atención y contención de la enfermedad y destacando la labor en los efectores de salud local, se dirigió a los vecinos: "La situación impone conductas que lleven a frenar los contagios que estamos teniendo, para mejorar la salud de todos en general, y para tratar de aliviar la tarea que viene haciendo todo el personal de salud. Sobre todo en este último tiempo, estamos en una situación difícil".

Permisos y restricciones

Desde la Municipalidad de Crespo se hizo saber en horas de la tarde, que a la brevedad se darán a conocer los pormenores de cómo se implementará a nivel local las medidas concentradas en el DNU más reciente. Ello, habida cuenta que el gobierno provincial aún no dió a conocer el alcance de su adhesión.