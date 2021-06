Sólo atención en consultorio para los afiliados del Iosper

El viernes 21 de mayo, la Federación Médica de Entre Ríos, tras definir que la propuesta que había formulado el Iosper una semana antes no satisfacía “los requerimientos mínimos de las distintas especialidades”, comunicó que “a partir del 1 de junio solo se brindará el servicio de atención médica en consultorio. El resto de las prestaciones ambulatorias y en internación se brindarán mediante pago directo de los beneficiarios”.

Este lunes, desde la comisión directiva de Femer, el doctor Fernando Vázquez Vuelta habló con El Diario de la determinación aprobada con “la votación de los círculos médicos”, en tanto, el gerente de Administración de la obra social, Arnoldo Schmidt, se refirió a la medida “llevada a cabo por algunos médicos nucleados en algunos círculos médicos”. En la palabra de ambos, un anticipo de lo que podría suceder a partir de esta jornada.

DENUNCIAR. “Si el profesional pretende cobrar al afiliado por fuera de lo convenido, el afiliado no debe pagar sino que debe denunciar a ese médico ante la obra social que buscará alguna alternativa para garantizar la atención. El profesional (denunciado), en tanto, dejará automáticamente de ser prestador del Iosper”. La explicación corresponde a Schmidt a quien se consultó sobre la situación a la que se podría enfrentar el afiliado a la obra social provincial que requiriera de alguna prestación de segundo nivel.

El gerente de Administración respondió a que la obra social fue “muy clara” con los directivos de la Federación Médica: “No se permitirá que el profesional cobre por fuera de lo convenido. O se es prestador de la obra social para todas las prestaciones o no se es prestador”, subrayó el funcionario. Remarcó que “el profesional no puede elegir que solo pretende atender consultas médicas y no las prácticas ambulatorias o las prestaciones en internación o las cirugías”.

ALTERNATIVA. En otro orden, informó que “Iosper se comunicó con todas las clínicas y sanatorios, tanto con Acler como con la Cámara de clínicas de Concordia, y las prácticas ambulatorias están garantizadas lo mismo que las cirugías de urgencia”.

Schmidt reiteró: “Le pedimos a los afiliados que no paguen al profesional, que lo denuncien con nombre, apellido y matrícula, para que se puedan tomar las medidas” que –acotó- sería “darle de baja del padrón de prestadores porque evidentemente no tiene una conducta acorde a los afiliados de la obra social provincial”.

INCERTIDUMBRE. Vázquez Vuelta ratificó a El Diario la decisión de “atender solo consultas y cortar el segundo nivel que es internación, cirugías,…”. Comentó que se le había mandado una nota con esa novedad a la obra social que “hoy (por el lunes 31 de mayo) respondió. Juzgó un tanto “ambigua” la contestación del Instituto que confirmó, contiene una invitación a una reunión el viernes.

“No sé cómo será esta semana, en teoría solo se atenderá consulta. Vamos a ver si el Iosper emite o no las órdenes”, trasmitió el médico antes de comentar que mañana se reunirá la mesa directiva de la Federación. Acotó que “el miércoles tendremos alguna noticia sobre cómo va transcurriendo el conflicto y el viernes veremos cómo se puede solucionar esto”, anticipó.

En similar sentido habló Schmidt al señalar que “el diálogo y las comunicaciones siguen” a propósito de la invitación que el presidente de la obra social envió, “convocándolos para continuar el diálogo este viernes”. Hasta ese día, “veremos cómo transcurre el tiempo, resolviendo las situaciones que se vayan planteando”.