UATRE inició un paro de actividades con presencia en planta de incubación local

Trabajadores de cereal, de la planta de incubación y de granja, dependientes de la firma Sagemüller, están protagonizando una medida de fuerza dispuesta por el gremio. UOMA llevó adelante su medida y lo propio está realizando UATRE. El dirigente gremial de la Filial Crespo, Roberto Planes, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Estábamos en estado de Asamblea desde el miércoles y a partir de las 12:00 de hoy, pasamos al paro. No tiene plazo, sino que será hasta que nos paguen lo que no hemos cobrado hasta el momento. Queremos una respuesta concreta de la empresa, que venía cumpliendo -fuera de término, pero cumplía-, sin embargo la semana pasada no percibimos lo adeudado. Nosotros esperamos un tiempo prudencial, fue notificada la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo de la Nación e incluso el viernes enviamos una Carta Documento a la empresa. Hicimos todos los pasos previos a iniciar esta medida".

En cuanto al objetivo del paro, Planes indicó: "Estamos buscando cobrar la segunda quincena de mayo, porque nos vienen entregando en porcentajes. Se debe algo de los bonos de 2019, falta que entreguen ropa de trabajo y desde hace un largo tiempo que se están fraccionando los pagos de las quincenas. A veces hubo cercanía para encontrar soluciones, pero ahora los trabajadores ya están pagando intereses por las obligaciones que no han podido afrontar. Se cumplió con el trabajo, necesitan el pago para poder subsistir y sostener a sus familias".

Roberto Planes sostuvo que "necesitamos que a la empresa le vaya bien y eso se acompaña con el trabajo, pero para poder continuar merecen y les corresponde cobrar", afirmó.