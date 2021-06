El Colegio de Abogados instó la atención de un Defensor para los vecinos de Crespo y el organismo dio un compromiso

A mediados de mayo de 2019, el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anunció en Crespo que tras las gestiones del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), presidido por el Dr. Alejandro Canavesio, el Juzgado de Paz de Crespo era uno de los que ampliaba su competencia.

La dinámica de atención creció considerablemente. Sin embargo, en los últimos días una vecina de la ciudad dió su testimonio a este medio, dando cuenta que realizó las gestiones correspondientes para mantener una audiencia con el Defensor de Menores, pero aguarda semana a semana, sin recibir novedades de un posible contacto. A la mujer le urge reclamar por reintegros impagos desde 2019, por parte de la obra social, correspondientes al tratamiento de su hija que padece Autismo.

Asumiendo compromiso sobre el objetivo inicialmente planteado, el presidente del CAER, Alejandro Canavesio, expresó a FM Estación Plus Crespo: "A través de la publicación en el portal digital de Estación Plus, he tomado conocimiento de la problemática que atraviesa esta persona e inmediatamente me he puesto en contacto con la Secretaria de la Defensoría General de la Provincia, Dra. Lorena Calí. Haciendo las averiguaciones, efectivamente desde el mes de abril no se están haciendo las visitas Crespo, no están viajando desde Paraná, a a raíz del endurecimiento de medidas que ha tomado el Poder Judicial con respecto a la presencialidad, que es lo que también motivó una reunión y recientes acuerdos. Quedó el compromiso de reveer esta situación en particular y buscar vías alternativas para poder tener contacto. Es importante que se brinde este servicio, porque los Juzgados de Paz de Feliciano, Crespo y San Salvador, vieron ampliada su competencia al fuero de Familia, con la mirada de poder dar una solución inmediata a las necesidades de la gente".

Canavesio recordó que "la atención del Ministerio Público de la Defensa actualmente se brinda a través de la virtualidad, de la conectividad de los Defensores. Quienes necesitan plantear sus casos en forma presencial, no es posible en este momento y estamos intentando corregir rápidamente -mediante acuerdos- esta cuestión. Pero hubo un compromiso de buscar una alternativa para tomar contacto con esta mamá".

A modo de referencia estructural, el presidente del CAER explicó que "en el Código de Procedimiento y en las leyes de fondo, está determinado lo que necesita un Juez con este tipo de competencia: ser acompañado por la Defensoría Pública y un Equipo Técnico Interdisciplinario. De acuerdo al convenio marco que se suscribió, el equipo interdisciplinario es provisto en colaboración por la Municipalidad, a través de sus profesionales del Área de la Mujer y del Área NAF (Niñez, Adolescencia y Familia); mientras que la figura del defensor depende de la Defensoría General, a cargo del Dr. Maximiliano Benítez. Tienen asiento en Paraná, y son quienes tienen que garantizar la prestación del servicio, la actividad de los mismos a través del canal que se disponga".