Madre brega por la asistencia de un Defensor de Menores en Crespo

El efecto social de la Justicia se vislumbra cuando en tiempo y forma, se sanea la situación de vulnerabilidad de un derecho, que a alguien no le está siendo reconocido. Sin embargo, no siempre los ciudadanos tienen garantizado poder transitar el acceso a la justicia.

La ampliación de competencia del Juzgado de Paz local a "Juzgado con competencia en Familia" fue un hecho celebrado por la comunidad. Pero infería la prestación de determinados servicios que se brindarían desde la superioridad, como contar con un Defensor de Menores, cuestión que al menos no se estaría resolviendo en los plazos que la demanda lo requiere.

A fin de evitar la individualización de la persona con discapacidad este medio se reserva la identidad de su madre, mujer que dió su testimonio a FM Estación Plus Crespo, después de infructuosos intentos para ser atendida por un representante del Ministerio Público de la Defensa. "He estado solicitando un turno con el Defensor de Menores en el Juzgado de Crespo. Hice todo el trámite pertinente, que es llenar planillas y demás. Se iban a comunicar conmigo cuando el Defensor fije fecha. El jueves 17 me comuniqué por última vez y no tienen fecha prevista", relató.

"Vino en abril y no volvió a atender en Crespo", lamentó la señora y agregó: "El Juzgado de Crespo me sugirió que intente por mis propios medios, porque escapa al alcance y decisión de ellos. Intenté contactarme con Defensoría de Paraná en forma directa y es imposible por teléfono".

"No tenemos quién haga valer los derechos de los menores", sostuvo la madre, al dar cuenta de su problemática: "Mi hija tiene Certificado Nacional de Discapacidad, donde consta su patología que es Autismo. Estamos teniendo problemas con la obra social, que nos está debiendo reintegros desde el 2019. Necesitamos la intervención de un Defensor para que nos ayude, sino tenemos que ir a un abogado particular y afrontar esos gastos".

La mamá agotó ya todas las instancias administrativas, golpeó puerta por puerta de oficinas y es la justicia la que puede dar solución al problema expuesto. "No es sólo la falta de pagos, sino que no hay respuestas. Uno eleva notas, hace todos los trámites que exige la obra social, y no nos dan siquiera una respuesta", resumió la crespense, que espera ser atendida por un Defensor, para poder judicializar su caso.