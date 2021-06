Revelan la excusa que utilizaba un grupo dedicado a sustraer bicicletas en Crespo, Racedo y Paraná

Estacion Plus Crespo

Tres sujetos fueron demorados días atrás en Paraná, implicados en la comercialización de bicicletas que habían sido hurtadas en localidades vecinas. Sus identidades quedaron sujetas a las actuaciones judiciales, pero al margen de la sanción penal que pudieren recibir, bien vale conocer -en términos preventivos-, el ardid con que triangulaban Crespo - Racedo - Paraná.

El Jefe de la División Robos y Hurtos, Carlos Schmunk, precisó a FM Estación Plus Crespo: "El trabajo que hacemos en conjunto con Comisaría Crespo, nos ha permitido establecer que las personas sospechadas, una vez que se apoderan de las bicicletas que son dejadas sin medidas de seguridad en la vía pública, circulan hasta llegar a la ruta. En cercanías a los accesos comienzan a demostrar que tuvieron un inconveniente con la bicicleta, que están en una emergencia y de esa manera piden auxilio a quienes circulan en vehículos. A quienes detienen su marcha -en su buena fe-, les manifiestan que son personas dedicadas al ciclismo y que se les pinchó la cubierta, por eso estaban haciendo dedo y precisarían que los acerquen hasta Paraná o al menos parte del trayecto. Al llegar a la capital provincial, inmediatamente activan la comercialización". En consecuencia, una actitud de colaboración -como es transportar a alguien con una bicicleta- puede tornarle más sencillo su objetivo a los delincuentes.

Quien dirige la repartición especializada sostuvo que "este grupo que cometía este tipo de hecho delictivo, hacía un recorrido por las aldeas de la zona, frecuentando la localidad de Racedo".

En relación a una de las bicicletas recuperadas días atrás, el funcionario señaló que "se trabajó con los registros de las cámaras de seguridad de un comercio de Barrio Azul, mediante el cual se pudo identificar a una pareja, que ingresa simulando ser compradores y al retirarse, se apoderan de una bicicleta que se hallaba sin medidas de seguridad".

"Al no ser los sospechados oriundos de la ciudad, presumieron que eso les daba cierta impunidad al momento de perpetrar los hechos, sin temor a ser reconocidos por alguien que ocasionalmente los haya visto. Sin embargo, estamos trabajando en conjunto con la dependencia policial de Crespo y basándonos en las imágenes, como así también en la base interna de datos que actualiza permanentemente la División, hemos podido aportar elementos a la justicia", confirmó Schmunk.

Tras los recuperos, el Jefe de la División comentó que "las personas demoradas son todas oriundas de Paraná, siendo dos de los masculinos conocidos por anteriores investigaciones de sustracciones judicializadas".

A modo de recomendación para los vecinos, Schmunk remarcó: "Crespo no está ajena al delito, ni ninguna otra ciudad, por lo que no hay que ser confiado. Uno se acostumbra a dejar sin medidas de seguridad sus bienes, pero hay que tomar los recaudos necesarios, así sea por un minuto que se dejan para entrar a un negocio. Es preciso estar atentos, más cuando se visualizan personas que no son de la ciudad".