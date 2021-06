Sandra Scarso asumió la dirección del Hospital de Crespo: "Es una transición con una mirada desde Salud Pública"

Es la primera mujer en ocupar el máximo cargo del Hospital San Francisco de Asís. La médica dio a conocer a Estación Plus sus expectativas.

Estacion Plus Crespo

Días pasados se formalizó el traspaso de autoridades del efector de salud local, oportunidad en la que la Dra. Sandra Scarso pasó a asumir la dirección del Hospital San Francisco de Asís.

A poco de asumir, la profesional dialogó con FM Estación Plus Crespo, y a modo de presentación hacia la comunidad, autoreferenció: "Soy pediatra y desde hace 13 años estoy viviendo en Crespo. Soy oriunda de Misiones, estudié en la Universidad Nacional de Rosario y por una cuestión laboral de mi esposo, nos radicamos en esta ciudad. Empecé de a poco a hacerme camino y debo destacar que la población de Crespo me abrazó en todo sentido, porque me permitió trabajar libremente. Ahora surge este nuevo desafío y lo asumo con mucho entusiasmo".

La nueva directora remarcó que "es una transición con una mirada desde Salud Pública. El equipo del Ministerio me designó como directora interina, para que el Dr. César Muro se pueda tomar sus vacaciones. Está desde hace muchísimo tiempo y necesitaba un poco de descanso. Él está todavía en su función y estamos trabajando juntos algunas cuestiones dentro del hospital".

Sandra Scarso es la primera mujer en asumir el cargo, sin embargo afirmó que esta característica "en absoluto" la condiciona y acotó: "Uno siempre quiere generar cambios, es la actitud de todo ser humano, más allá del género. Seguimos el lineamiento de Salud Pública, tratando de aportar y de sumar, que de hecho es a lo que apuntan las autoridades cuando designan funcionarios que no son políticos".

La médica destacó el recurso humano y en tal sentido, manifestó: "En este tiempo de pandemia, la salud pública fue sumamente castigada y el personal de este hospital se ha puesto la camiseta. El San Francisco de Asís está trabajando muy bien, me encontré con un equipo de trabajo excelente. A la población le pido que se acerque, que vea cómo funciona el hospital, porque a veces uno se queda con comentarios de pasillo, que duelen, porque la realidad es que al recurso humano hay que valorarlo. En el caso del plan rector de vacunación, tal vez no se ve toda la fuerte movida interna que hubo dentro del hospital, donde muchos dejaron de lado hasta actividades personales, para abocarse y ayudar a que el esquema de vacunación avance a buen ritmo".