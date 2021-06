Tránsito restringido en el puente Rosario Victoria por una protesta de los pescadores

Se realizan cortes intermitentes sobre el carril que va a Entre Ríos. "No queremos subsidios, queremos trabajar. Esta actividad es segura", dicen

Trabajadores de la actividad náutica de Rosario realizan este lunes un corte intermitente de tránsito en avenida Circunvalación en el acceso al puente Rosario-Victoria, sobre el carril que va en dirección a la localidad de Entre Ríos. Lo hacen para reclamar por el regreso de esa actividad que quedó afuera de las últimas habilitaciones que dispuso el gobierno provincial.

Cuando faltaba poco para el mediodía, la protesta de los trabajadores náuticos causó un gigantesco embotellamiento de vehículos sobre la mano de Circunvalación que va hacia el puente y por ende hacia Victoria.

En declaraciones a LT 8, Mariano Provenzano, vocero de los pescadores, sintetizó el motivo de la protesta: “aclaramos que la pesca no es una actividad simplemente recreativa como mucha gente puede pensar por desconocimiento. Detrás de esta actividad hay miles de familias que están perdiendo sus fuentes de trabajo”.

Provenzano agregó que la actividad viene castigada desde hace varios años. ”Venimos de un año de pandemia y no podemos comprender porqué actividades que son más riesgosas por el contagio de coronavirus están abiertas. Me refiero a piscinas climatizadas, cerradas herméticamente; los restaurantes y los centros comerciales”, dijo.

“Nuestra actividad se realiza exclusivamente al aire libre, con protocolos tácitos. Cada pescador no se puede juntar a otro por menos de cinco metros. Eso lo sabemos desde que la pesca existe”, agregó Provenzano. “Teníamos la certeza que en el último decreto iban a incluir a la pesca deportiva en las reapertura y la verdad es que no encontramos ninguna razón para no ser habilitados”.

“Somos personas razonables y hubiéramos entendido todo si otras actividades similares a la nuestra hubiera permanecido cerradas. Nos parecieron bien los nueve días de restricciones totales. Si tuviésemos un salón de fiestas no estaríamos acá. Pero la pesca deportiva es una actividad que no conlleva riesgos de contagios”, subrayó..

“Todo el año de pandemia estuvimos afectados. Pero esta es una actividad se ve afectada apenas aparece una crisis. Uno sigue comiendo y comprando útiles a los chicos para la escuela, pero las actividades de ocio son las primeras que se tachan de las prioritarias. Con cualquier crisis nuestra actividad se resiente. Hace un año y medio que están afectadas miles de familias. No queremos subsidios, queremos que nos dejen trabajar”.

