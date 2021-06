Encontraron a Zoe, la niña de 12 años que era intensamente buscada en Paraná

La niña de 12 años faltaba de su hogar desde la tarde del martes. “Estaba sufriendo mucho frío. Fue localizada en tiempo oportuno, de lo contrario no sabemos cuáles hubiesen sido las circunstancias de su vida”, informó la Policía.

Personal policial de la División Robos y Hurtos de la policía de Entre Ríos encontró este miércoles a la madrugada a Zoe, la niña de 12 años que faltaba de su hogar desde la tarde del martes luego de retirarse de su vivienda.

Fue localizada en el techo de una escuela soportando la baja temperatura de este momento.

La menor se encuentra en buen estado, recibió atención médica y fue trasladada en compañía de sus padres al Copnaf.

“Estaba sufriendo mucho frío. Fue localizada en tiempo oportuno, porque si no hubiéramos llegado a tiempo no sé cuáles hubiesen sido las circunstancias de su vida”, dijo a El Once TV el jefe de Robos y Hurtos, Carlos Schmunk. El dato de una amiga fue clave.

"Buscamos a Zoe". Ese era el pedido de los familiares de una niña de 12 años que había sido vista por última vez este martes, aproximadamente a las 15:30, en zona de Avenida Ramírez y Sarobe de Paraná