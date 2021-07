¿ Hasta cuándo sigue el “veranito” ?

“El alto contenido de humedad favorece la sensación de que la temperatura está más elevada aún”, dijo a El Once TV el meteorólogo Alejandro Gómez, quien señaló que no es atípico que se den marcas de este tipo en algún momento del invierno, pero recordó que “el año pasado no tuvimos veranito de San Juan”.

Calorcito hoy y mañana

El especialista expresó que “hoy las temperaturas estarían en el orden de los 24 grados, con viento del noreste que se incrementaría a la tarde. Para mañana en Entre Ríos podría haber ráfagas de viento del mismo sector de unos 30 kilómetros por hora y las máximas sobrepasarían los 25 grados”.

Refresca un poco

El sábado “ingresará un sistema frontal poco significativo que no traería inestabilidad. Rotaría el viento al sur y sudeste, con aumento de nubosidad. Habrá un descenso de temperatura, que no será marcado. Hay escasa posibilidad de precipitaciones, que podrían darse en el sur de la provincia”, estimó Gómez.

Otra vez el calorcito y más pesado

El domingo “retornaría el aire templado a cálido, con vientos del noreste. La situación se profundizará el lunes con abundante nubosidad a la mañana, cuando son probables algunas lloviznas. Por la tarde la atmósfera seguirá pesada”, con registros térmicos que “podrían llegar a los 26 grados”.

La temperatura empieza a bajar

El martes, el calorcito “empezaría a retirarse con el ingreso, en principio de aire fresco y, hacia fines de la semana que viene, se espera que la entrada de aire sea más fría”.

La humedad sigue y luego “inestabilidad contundente”

“Hay un vaivén de condiciones con un juego de temperaturas, con algunos descensos que se darían el sábado, pero sin importancia”, resumió Gómez, al tiempo que “las condiciones de humedad se mantendrían”.

Y adelantó que desde mediados de la semana que viene “habrá una condición de inestabilidad más contundente”.