GasNea precisó los motivos del olor a gas en ciertos sectores de Crespo

En la tarde de este miércoles, ciudadanos ubicados en distintos puntos de la ciudad se alertaron por un "fuerte olor a gas", según fueron manifestando, en busca de una explicación e incluso reportando la novedad a la empresa, ante la sospecha de algún inconveniente en la red del servicio. Sin embargo, todo se debió a una combinación de factores, que hicieron que la comunidad se percate de los efectos que genera una operatoria normal en el funcionamiento de dicha energía.

Desde la Oficina de GasNea Crespo, se confirmó a FM Estación Plus Crespo, que "tal como ocurre periódicamente -y casi a diario-, en la planta primaria ubicada sobre el Camino del Medio, se llevaron a cabo trabajos de trasvase de mercaptan, que es la sustancia odorante. No hay ningún riesgo en el olor que se siente, porque precisamente es la sustancia olorífica, no es gas. Este fluido se le inyecta al gas, para que tenga ese aroma característico. Es inocuo, no es explosivo y es lo que la gente está percibiendo".

La práctica es habitual, pero por determinadas cuestiones, hoy fue advertido por la ciudadanía. Al respecto, la empresa indicó que "la baja presión atmosférica, sumado a la falta de viento -sólo se registra una brisa con dirección hacia la planta urbana-, hace que el olor se haya trasladado en forma horizontal, manteniéndose a baja altura, lo que permite ser captado por el sentido humano. El mercaptan tiene un alto poder de propagación en el aire, pero no genera problema alguno".

Diversos usuarios llamaron al 0-800 de emergencia de la distribuidora, desde donde se les informó de la situación antes expuesta. Asimismo, ante algunas insistencias, GasNea acudió con un equipo de detección de fuga a domicilios de diferentes barrios, por si llegase a ser coincidente la situación con una eventual pérdida, descartándose ello en todos los controles.

"El olor del fluido permanecerá por un breve lapso y después se dispersa, no tiene una concentración que determina una permanencia prolongada", afirmaron.